Студенти отримають більші стипендії у 2024 році — суму фінансування збільшили

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні 2024 року підвищать стипендії для студентів. Для цього у державний бюджет заклали збільшення обсягу фінансування на 500 млн грн.

Про це повідомив голова Міністерства освіти Оксен Лісовий у соцмережі Facebook.

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Підвищення стипендій у 2024-му

Він зазначив, що головним завданням команди відомства є створення всіх необхідних умов для якісного розвитку вищої освіти й нових можливостей для українських студентів. Міносвіти ініціює низку рішень для наближення української системи вищої освіти до європейських стандартів.

За дорученням президента Міністерство освіти планує підвищити розмір академічних стипендій для найкращих студентів.

Окрім того, шукають розв'язання проблеми виїзду за кордон українських студентів немобілізаційного віку в рамках академічної мобільності.

Міністр зауважив, що загалом у бюджеті на наступний рік заклали збільшення обсягу фінансування стипендій та наукової діяльності.

"Водночас у бюджеті 2024 року збільшуємо фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень. Зросла сума і на розвиток наукової діяльності в університетах — на цю мету заклали 801 мільйон", — повідомив він.

Ще із держбюджету виділили 500 млн грн, на які створять 100 сучасних майстерень для технікумів.

Як відомо, в Україні академічні стипендії виплачують за підсумками складання сесії студентам, які не мають боргу і успішно закінчили семестр. За результатами іспитів, студентам виплачують звичайні та підвищені стипендії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство освіти розглядає варіант припинення виплати академічних стипендій студентам, які зараз перебувають за кордоном. Таким чином, у МОН хочуть збільшити нарахування для тих здобувачів освіти, які перебувають в Україні.

Також ми писали, що Міністерство освіти Австрії продовжило українським студентам та науковцям стипендії, а також звільнення від плати за навчання. Рішення було прийняте ще на один рік.