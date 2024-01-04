Как застраховать свое жилье от вражеских атак и сколько это стоит

Разбор завалов после обстрелов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "Шахеда". И вы действительно можете защитить по крайней мере свой дом от вражеской атаки. Однако нужно знать несколько правил.

О том, сколько стоит застраховать свое жилье и на каких условиях, рассказывает ТСН.

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Как застраховать квартиру с военным риском

Сегодня в Украине работают десятки страховых компаний, но не все занимаются защитой имущества от военных рисков. Случаются ситуации, когда на сайтах страховщиков не всегда указаны все условия и предложения. Тем, кто планирует застраховать жилье и уже выбрал определенную компанию, лучше предварительно обсудить все детали и уточнить, точно ли выбранная фирма займется таким делом.

Иногда страховые компании предлагают два варианта страхования квартир с покрытием военных рисков:

первый — договор, который закроет повреждение только стеклянных деталей квартиры;

второй — договор, который в целом закроет повреждение квартиры и имущества.

К примеру, если выбрать полную защиту своего жилья, то возмещение можно получить не только в случае, когда квартира попала под обстрел. Сюда также входит:

пожар;

затопление;

любая другая ситуация, которая может произойти с имуществом.

Однако всегда следует читать условия договора еще до его подписания, ведь там можно встретить немало исключений, о которых устно не всегда говорят. Также можно выбрать сумму страхового лимита из фиксированных. Это может быть от 250 тысяч до 2 миллионов гривен.

Но надо обратить внимание, если квартира, которую вы хотите защитить, еще не в вашей собственности, там продолжается ремонт, или дом, в котором жилье, не сдан в эксплуатацию, то такой дом не страхуют.

Если вы уже точно решили застраховать свое жилье, то, например, в сумме страхового лимита 700 тысяч гривен, ваш платеж в год, который дается одноразово, составит 5 397 гривен.

Как застраховать дом с военным риском

Здесь ситуация немного сложнее, ведь здесь больше исключений. К примеру, территории активных боевых действий и временно оккупированные территории. То есть жилье в населенном пункте, который есть в списке городов и поселков, утвержденный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, страховать не будут. Просмотреть список можно здесь. Также отказывают в защите домов даже в нескольких крупных городах, а именно:

Харьков;

Днепр;

Запорожье.

Однако каждое обращение достаточно индивидуально и только после проверки специалиста, которого отправит компания, у вас на руках будет четкий вывод. Но если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были прилеты, то существует больший риск, что вам откажут.

Сколько средств можно вернуть через страховую во время войны

Всё зависит от компании. У некоторых бывает максимальная выплата в 10 миллионов гривен. То есть, если ваш дом стоит 20 миллионов гривен и его коснется вражеский обстрел, то вам выплатят всего 10 миллионов гривен.

Однако в среднем для домов страховой платеж составляет 100 тысяч гривен в год. (Это доля участия в страховом случае. Например, произошел страховой случай и ущерб оценили в 1 миллион гривен. Вам выплатят 900 тысяч гривен, потому что франшиза составляет 100 тысяч. Если ущерб был на 100 тысяч, то выплаты не будет).

Напомним, что владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов ''єВідновлення'' для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.