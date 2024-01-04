Як застрахувати своє житло від ворожих атак і скільки це коштує

Розбір завалів після обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "Шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.

Про те, скільки коштує застрахувати своє житло та на яких умовах, розповідає ТСН.

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Як застрахувати квартиру з воєнним ризиком

Сьогодні в Україні працюють десятки страхових компаній, але не всі вони займаються захистом майна від воєнних ризиків. Бувають ситуації, коли на сайтах страховиків не завжди вказані всі умови та пропозиції. Тим, хто планує застрахувати житло і вже обрав певну компанію, краще попередньо обговорити всі деталі та уточнити, чи точно обрана фірма займеться такою справою.

Іноді страхові компанії пропонують два варіанти страхування квартир з покриттям воєнних ризиків:

перший — договір, який закриє пошкодження лише скляних деталей квартири;

другий — договір, що загалом закриє пошкодження квартири й майна.

Наприклад, якщо обрати повний захист свого житла, то відшкодування можна отримати не лише у випадку, коли квартира потрапила під обстріл. Сюди також входить:

пожежа;

затоплення;

будь-яка інша ситуація, яка може статися з майном.

Однак завжди варто читати умови договору ще до його підписання, адже там можна зустріти чимало виключень про які усно не завжди говорять. Також можна обрати суму страхового ліміту з фіксованих. Це може бути від 250 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень.

Та треба звернути увагу, якщо квартира, яку ви хочете захистити, ще не у вашій власності, там триває ремонт, або будинок, в якому житло, не зданий в експлуатацію, то таку оселю не страхують.

Якщо ви вже точно вирішили застрахувати своє житло, то, наприклад, у сумі страхового ліміту 700 тисяч гривень, ваш платіж на рік, який дається одноразово, становитиме 5 397 гривень.

Як застрахувати будинок з воєнним ризиком

Ця ситуація дещо складніша, адже тут більше виключень. Наприклад, території активних бойових дій та тимчасово окуповані території. Тобто, житло з населеного пункту, який є у списку міст та селищ затверджений Міністерством із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, страхувати не будуть. Переглянути його можна тут. Також відмовляють у захисті будинків навіть у кількох великих містах, а саме:

Харків;

Дніпро;

Запоріжжя.

Однак кожне звернення досить індивідуальне і лише після перевірки спеціаліста, якого відправить компанія, у вас на руках буде точний висновок. Але якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були прильоти, то існує більший ризик, що вам відмовлять.

Скільки коштів можна повернути через страхову під час війни

Все залежить від компанії. У деяких буває максимальна виплата 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо ваш будинок коштує 20 мільйонів гривень і його зачепить ворожий обстріл, то вам виплатять лише 10 мільйонів гривень.

Однак в середньому для будинків страховий платіж становить 100 тисяч гривень на рік. Розмір франшизи — 100 тисяч гривень (Це доля участі в страховому випадку. Наприклад, відбувся страховий випадок і збиток оцінили в 1 мільйон гривень. Вам виплатять 900 тисяч гривень, тому що франшиза становить 100 тисяч. Якщо збиток був на 100 тисяч, то виплати не буде).

Нагадаємо, що власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів ''єВідновлення'' для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.