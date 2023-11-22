Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского arrow

Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского

22 ноября 2023 23:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского
Самолет авиакомпании МАУ, которая принадлежит арестованному олигарху Коломойскому
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичный хозяйственный суд сегодня решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). Эта компания принадлежит зарестованному олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом идет речь в судебном заседании №910/16870/23 Хозяйственного суда Киева.

Читайте также:

Что предшествовало

Сообщается, что 31 октября "Укрэксимбанк" подал иск в хозсуд Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По результатам заседания открыли производство по делу о банкротстве МАУ, а также суд признал денежные требования банка.

Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный руководитель Татьяна Носенко. Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского
Решение суда. Источник: Опендатабот
Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского
Решение суда. Источник: Опендатабот

Напомним, что ранее адвокат конечного бенефициара МАУ, олигарха Игоря Коломойского, Олег Пушкарь рассказал об условиях олигарха за решеткой изолятора СБУ. В то же время в высшем антикоррупционном суде изменили меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману, которого подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса". Размер залога увеличили до 180 миллионов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме