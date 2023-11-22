Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского
Столичный хозяйственный суд сегодня решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). Эта компания принадлежит зарестованному олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом идет речь в судебном заседании №910/16870/23 Хозяйственного суда Киева.
Что предшествовало
Сообщается, что 31 октября "Укрэксимбанк" подал иск в хозсуд Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По результатам заседания открыли производство по делу о банкротстве МАУ, а также суд признал денежные требования банка.
Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный руководитель Татьяна Носенко. Решение должно быть опубликовано 23 ноября.
Напомним, что ранее адвокат конечного бенефициара МАУ, олигарха Игоря Коломойского, Олег Пушкарь рассказал об условиях олигарха за решеткой изолятора СБУ. В то же время в высшем антикоррупционном суде изменили меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману, которого подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса". Размер залога увеличили до 180 миллионов гривен.
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