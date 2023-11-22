Суд начал рассматривать банкротство авиакомпании олигарха Коломойского

Самолет авиакомпании МАУ, которая принадлежит арестованному олигарху Коломойскому

Столичный хозяйственный суд сегодня решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ). Эта компания принадлежит зарестованному олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом идет речь в судебном заседании №910/16870/23 Хозяйственного суда Киева.

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Что предшествовало

Сообщается, что 31 октября "Укрэксимбанк" подал иск в хозсуд Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По результатам заседания открыли производство по делу о банкротстве МАУ, а также суд признал денежные требования банка.

Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный руководитель Татьяна Носенко. Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Решение суда. Источник: Опендатабот

Решение суда. Источник: Опендатабот

Напомним, что ранее адвокат конечного бенефициара МАУ, олигарха Игоря Коломойского, Олег Пушкарь рассказал об условиях олигарха за решеткой изолятора СБУ. В то же время в высшем антикоррупционном суде изменили меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману, которого подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса". Размер залога увеличили до 180 миллионов гривен.