Суд почав розглядати банкрутство авіакомпанії олігарха Коломойського
Столичний господарський суд сьогодні вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ). Ця компанія належить ув'язненому олігарху Ігорю Коломойському.
Про це йдеться у судовому засіданні №910/16870/23 Господарського суду Києва.
Що передувало
Повідомляється, що 31 жовтня "Укрексімбанк" подав позов до Госпсуду Києва про визнання банкрутом компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). За результатами засідання відкрили провадження у справі про банкрутство МАУ, а також суд визнав грошові вимоги банку.
Розпорядником майна МАУ призначено арбітражну керівницю Тетяну Носенко. Рішення має бути опубліковане 23 листопада.
Нагадаємо, що раніше адвокат кінцевого бенефіціара МАУ, олігарха Ігоря Коломойського, Олег Пушкар розповів про умови олігарха за ґратами ізолятора СБУ. Водночас у вищому антикорупційному суді змінили запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, якого підозрюють у причетності до справи про привласнення аеропорту "Одеса". Розмір застави збільшили до 180 мільйонів гривень.
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