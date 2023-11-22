Суд почав розглядати банкрутство авіакомпанії олігарха Коломойського

Літак авіакомпанії МАУ, яка належить ув'язненому олігарху Коломойському

Столичний господарський суд сьогодні вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ). Ця компанія належить ув'язненому олігарху Ігорю Коломойському.

Про це йдеться у судовому засіданні №910/16870/23 Господарського суду Києва.

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Що передувало

Повідомляється, що 31 жовтня "Укрексімбанк" подав позов до Госпсуду Києва про визнання банкрутом компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). За результатами засідання відкрили провадження у справі про банкрутство МАУ, а також суд визнав грошові вимоги банку.

Розпорядником майна МАУ призначено арбітражну керівницю Тетяну Носенко. Рішення має бути опубліковане 23 листопада.

Судова ухвала. Джерело: Опендатабот

Судова ухвала. Джерело: Опендатабот

Нагадаємо, що раніше адвокат кінцевого бенефіціара МАУ, олігарха Ігоря Коломойського, Олег Пушкар розповів про умови олігарха за ґратами ізолятора СБУ. Водночас у вищому антикорупційному суді змінили запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, якого підозрюють у причетності до справи про привласнення аеропорту "Одеса". Розмір застави збільшили до 180 мільйонів гривень.