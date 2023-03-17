Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка" arrow

Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка"

17 марта 2023 10:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В деле "Укргазбанка" фигурирует, в частности, бывший глава НБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по делам "Укргазбанка" избрал меру пресечения одному из фиктивных агентов. Суд принял решение о заключении его под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также:

Мера пресечения

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из участников организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к одному из фиктивных агентов меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 441 600 грн.

Срок действия меры пресечения — до 14 мая.

Дело "Укргазбанка"

По версии следствия, на протяжении 2014-2019 годов руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их "услуги".

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экспредседатель правления "Укргазбанка".

В настоящее время в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 15 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка. На момент преступления он занимал должность председателя правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Напомним, в декабре суд заочно арестовал с покровителя председателя правления "Укргазбанка". Его подозревают в хищении средств банка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:50 Одессит пытался отправить по почте опасную посылку

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

10:41 Данилов объяснил, будет ли Украина участвовать в освобождении территорий Грузии и Молдовы

10:40 Чемпион Украины не получит прямое место в группе ЛЧ 2024/25

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:35 В США очередному банку грозит банкротство, — Reuters

10:27 Корабли рф продолжают маневрировать в Черном море

10:24 Россияне взялись паспортизировать детей-сирот в оккупации до их совершеннолетия

10:22 ​​Лубинец заявил о новой информационной спецоперации рф: сеют раздор на религиозной почве

10:16 Как кремль будет убеждать россиян проголосовать за путина: СМИ узнали основные положения

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:32 "От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте

Новина з відео

07:43 Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления

Новина з відео

06:50 Йовичевич рассказал о причинах позорного разгрома от "Фейеноорда"

Новина з відео

22:21Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Эксклюзив

13:24Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Актуальное по теме

None 17 Март 10:44

Одессит пытался отправить по почте опасную посылку

None 17 Март 10:44

В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

None 17 Март 10:41

Данилов объяснил, будет ли Украина участвовать в освобождении территорий Грузии и Молдовы

None 17 Март 10:39

Чемпион Украины не получит прямое место в группе ЛЧ 2024/25

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB