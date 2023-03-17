Суд взял под арест еще одного из фигурантов дела "Укргазбанка"

В деле "Укргазбанка" фигурирует, в частности, бывший глава НБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по делам "Укргазбанка" избрал меру пресечения одному из фиктивных агентов. Суд принял решение о заключении его под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мера пресечения

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из участников организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к одному из фиктивных агентов меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 441 600 грн.

Срок действия меры пресечения — до 14 мая.

Дело "Укргазбанка"

По версии следствия, на протяжении 2014-2019 годов руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их "услуги".

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экспредседатель правления "Укргазбанка".

В настоящее время в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 15 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка. На момент преступления он занимал должность председателя правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Напомним, в декабре суд заочно арестовал с покровителя председателя правления "Укргазбанка". Его подозревают в хищении средств банка.