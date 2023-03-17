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Суд взяв під арешт ще одного з фігурантів справи "Укргазбанку"

17 березня 2023 10:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У справі "Укргазбанку" фігурує, зокрема, колишній голова НБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у справ "Укргазбанку" обрав запобіжний захід одному з фіктивних агентів. Суд ухвалив рішення про взяття його під варту з можливістю внесення застави. 

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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Запобіжний захід

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. 

Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до одного з фіктивних агентів  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 441 600 грн.

Строк дії запобіжного заходу — до 14 травня. 

Справа "Укргазбанку"

За версією слідства, впродовж 2014-2019 років керівництво "Укргазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги". 

На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку".

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку. На момент злочину він обіймав посаду голови правління "Укргазбанку", колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Нагадаємо, у грудні суд заочно арештував заступника голови правління "Укргазбанку". Його підозрюють у розкраданні коштів банку.

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