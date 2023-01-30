Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Супермаркеты резко повысили цены на некоторые овощи arrow

Супермаркеты резко повысили цены на некоторые овощи

30 января 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на продукты — супермаркеты резко повысили стоимость популярных овощей
Стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%
lis.jpg - Ксения Лисновская

В украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%.

Об этом сообщает "Агро Перспектива".

Читайте также:

Цены на лук

Как отмечается, за последнюю неделю цены на лук в розничных сетях в Киевской области выросли с 29 грн/кг до 35 грн/кг.

В Сумской области лук прибавил в стоимости шесть гривен, до 36 грн/кг.

В Полтавской области цены выросли с 27 грн/кг до 32 грн/кг.

При этом в опте лук стоит 27–35 грн/кг, тогда как в середине января было 23–30 грн/кг.

В прошлом году импорт поддерживал предложение лука на внутреннем рынке, поскольку урожай существенно сократился из-за ситуации в Херсонской области. Тогда было завезено 105 тысяч тонн лука.

Такие цены поддерживает сокращение объемов поставок из стран Центральной Азии. Мораторий на экспорт лука был введен Казахстан с Узбекистаном.

Как сообщает Госстат, в декабре прошлого года лук в розничных сетях продавался по 30,63 грн/кг против 12,09 грн/кг в предыдущем году.

Стоимость моркови

Также в магазинах за последнюю неделю рекордно подорожала морковь. Цены на овощ повысились на 17%, информируют аналитики EastFruit.

Как отмечают эксперты, овощ подорожал из-за уменьшения запасов у местных фермеров, в то время как урожай этого сезона был довольно низким.

В розничных сетях морковь предлагают по 20-25 грн/кг.

Что прогнозируют эксперты

Аналитики предупреждают, что цены на морковь будут расти, ведь до нового урожая еще далеко.

"Многие фермеры уже успели реализовать заложенную продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам", — говорят специалисты.

Примечательно, что сейчас стоимость моркови в среднем в 2,2 раза выше, чем было в конце января прошлого года.

"Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось мало, а постоянные перебои с электроэнергией оказывают негативное влияние на качество этой продукции", — добавили аналитики.

Напомним, по прогнозу аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), зимой традиционно повысятся в стоимости овощи и фрукты. Такое удорожание сезонное и не превысит 10%.

Ранее мы писали, что в украинских магазинах в начале года начали дорожать яблоки, долгое время продававшиеся по заниженным ценам. Эксперты назвали причины смены ценового тренда на этот фрукт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

21:25 Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

None 30 Январь 22:51

Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB