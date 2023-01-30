Цены на продукты — супермаркеты резко повысили стоимость популярных овощей

Стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%

В украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%.

Об этом сообщает "Агро Перспектива".

Цены на лук

Как отмечается, за последнюю неделю цены на лук в розничных сетях в Киевской области выросли с 29 грн/кг до 35 грн/кг.

В Сумской области лук прибавил в стоимости шесть гривен, до 36 грн/кг.

В Полтавской области цены выросли с 27 грн/кг до 32 грн/кг.

При этом в опте лук стоит 27–35 грн/кг, тогда как в середине января было 23–30 грн/кг.

В прошлом году импорт поддерживал предложение лука на внутреннем рынке, поскольку урожай существенно сократился из-за ситуации в Херсонской области. Тогда было завезено 105 тысяч тонн лука.

Такие цены поддерживает сокращение объемов поставок из стран Центральной Азии. Мораторий на экспорт лука был введен Казахстан с Узбекистаном.

Как сообщает Госстат, в декабре прошлого года лук в розничных сетях продавался по 30,63 грн/кг против 12,09 грн/кг в предыдущем году.

Стоимость моркови

Также в магазинах за последнюю неделю рекордно подорожала морковь. Цены на овощ повысились на 17%, информируют аналитики EastFruit.

Как отмечают эксперты, овощ подорожал из-за уменьшения запасов у местных фермеров, в то время как урожай этого сезона был довольно низким.

В розничных сетях морковь предлагают по 20-25 грн/кг.

Что прогнозируют эксперты

Аналитики предупреждают, что цены на морковь будут расти, ведь до нового урожая еще далеко.

"Многие фермеры уже успели реализовать заложенную продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам", — говорят специалисты.

Примечательно, что сейчас стоимость моркови в среднем в 2,2 раза выше, чем было в конце января прошлого года.

"Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось мало, а постоянные перебои с электроэнергией оказывают негативное влияние на качество этой продукции", — добавили аналитики.

Напомним, по прогнозу аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), зимой традиционно повысятся в стоимости овощи и фрукты. Такое удорожание сезонное и не превысит 10%.

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