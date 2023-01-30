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Супермаркети різко підвищили ціни на деякі овочі

30 січня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — супермаркети різко підвищили вартість популярних овочів
Вартість цибулі лише за останні п'ять днів зросла на 20%.
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах з початку цього року суттєво підвищилися ціни на цибулю та моркву. Зокрема, вартість цибулі лише за останні п'ять днів зросла на 20%.

Про це повідомляє "Агро Перспектива".

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Ціни на цибулю

Як зазначається, за останній тиждень ціни на цибулю у роздрібних мережах Київської області зросли з 29 грн/кг до 35 грн/кг.

У Сумській області цибуля додала у вартості шість гривень, до 36 грн/кг.

У Полтавській області ціни зросли з 27 грн/кг до 32 грн/кг.

При цьому у гурті цибуля коштує 27–35 грн/кг, тоді як у середині січня було 23–30 грн/кг.

Минулого року імпорт підтримував пропозицію цибулі на внутрішньому ринку, оскільки врожай істотно скоротився через ситуацію на Херсонщині. Торік було завезено 105 тисяч тонн цибулі.

Такі ціни підтримує скорочення обсягів постачання з країн Центральної Азії. Мораторій на експорт цибулі ввели Казахстан з Узбекистаном.

Як повідомляє Держстат, у грудні минулого року цибуля в роздрібних мережах продавалася за 30,63 грн/кг проти 12,09 грн/кг попереднього року.

Вартість моркви

Також у магазинах за останній тиждень рекордно здорожчала морква. Ціни на овоч підвищилися на 17%, інформують аналітики EastFruit.

Як зауважують експерти, овоч здорожчав через зменшення запасів у місцевих фермерів, тоді як врожай цього сезону був доволі низький. У роздрібних мережах моркву пропонують за 20-25 грн/кг.

Що прогнозують експерти

Аналітики попереджають, що ціни на моркву збільшуватимуться, адже до нового врожаю ще далеко.

"Багато фермерів уже встигли реалізувати закладену продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами", — кажуть фахівці.

Примітно, що зараз вартість моркви у середньому у 2,2 раза вища, ніж було наприкінці січня минулого року.

"Це пов'язано з тим, що якісної моркви у сховищах українських господарств і так залишилося замало, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції", — додали аналітики.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), взимку традиційно підвищаться у вартості овочі та фрукти. Таке здорожчання є сезонним та не перевищить 10%.

Раніше ми писали, що в українських магазинах на початку року почали дорожчати яблука, які довгий час продавалися за заниженими цінами. Експерти назвали причини зміни цінового тренду на цей фрукт.

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