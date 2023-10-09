Как война повлияла на цены в отелях Израиля

Взрыв в одном из городов Израиля в результате обстрелов ХАМАС. Фото: Times of Israel

Боевые действия в Израиле уже влияют на его экономику. Первый и очевидный факт — мировые авиаперевозчики массово отменяют рейсы в страну. Туристическая инфраструктура уже чувствует уменьшение денежного потока. Показательна ситуация с ценами на гостиницы.

Новини.LIVE предлагает обзор динамики цен номеров в отелях в крупнейших израильских городах. Для обзора выбирались отели, представленные на онлайн-сервисе Booking.com по состоянию на 9 октября. Отели выбирались по случайному принципу.

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Главные города страны

Тель-Авив

Отель The Roof - By Sea Land Suites (оценка посетителей — 8,9)

Фото: Booking.com

Отмечается, что цены на номера в отеле снижены на 31%.

Так, например, цена одноместного номера полулюкс с балконом снижена с 7 773 грн/сутки до 5 263 грн/сутки, двухместного — с 8 058 до 5 560.

Стоимость одноместного полулюкса в пентхаусе снижена с 8668 до 5981 грн/сутки, двухместного — с 8953 до 6178 грн/сутки.

Люкс с одной спальней на троих стоит 7 486 грн/сутки, тогда как недавно его аренда достигала 10 850 грн/сутки.

Суперлюкс со спальней и балконом на четырех стоит 9 909 грн/сутки, тогда как еще недавно за него просили 14 360.

Отель Mayer House (оценка посетителей — 8,8)

Фото: Booking.com

В настоящее время цены номеров в гостинице снижены на 16%.

Стоимость стандартного двухместного номера упала с 8 902 грн/сутки до 7 451. Двухместный номер с балконом можно снять за 10 531 грн/сутки по сравнению с 12 582 гривен несколькими днями ранее.

Улучшенный номер с двуспальной кроватью размера "king-size" на компанию из трех человек стоит 15 638 грн/сутки, тогда как несколькими днями ранее он стоил 18 683.

Люкс с балконом на четырех человек стоит 25 215 грн/сутки по сравнению с 30 125 грн/сутки несколько дней назад.

Отель House In Shalma (оценка посетителей — 9,5)

Фото: Booking.com

В настоящее время цены в гостинице снижены на 24%.

Так, апартаменты на трех человек с одной спальней сейчас стоят от 5 736 до 7 119 грн/сутки, тогда как несколькими днями раньше цены были в диапазоне 7 498 — 9 306.

Иерусалим

Отель Stay Inn Hotel Jerusalem (оценка посетителей — 8,3)

Фото: Booking.com

В настоящее время цены в гостинице снижены на 31%.

Так, кровать в 14-местном общем номере для мужчин и женщин без завтрака стоит 750 грн/сутки, по сравнению с 1087 несколькими днями ранее.

Стандартный двухместный номер — от 4321 до 5444 грн/сутки. Накануне номер стоил в диапазоне 6 262 — 7 890.

Большой семейный номер на двоих взрослых и четверо детей вместе с завтраками стоит 9 637 грн/сутки, что ощутимо дешевле недавних 13 967.

Отель Legacy Hotel (оценка посетителей — 8,4)

Фото: Booking.com

Цены в отеле снижены на 10%.

Стандартный двухместный номер с двумя односпальными кроватями сейчас стоит 10 409 грн/сутки по сравнению с недавними 11 565.

Такой же номер на одного будет стоить 9861 грн/сутки вместо 10957.

Отель Paamonim Hotel Jerusalem (оценка посетителей — 8,1)

Фото: Booking.com

Цены на номера в гостинице снижены на 16-20%.

Классический двухместный номер без завтрака стоит 4719 грн/сутки. Недавно цена была 5935.

Цена номера Делюкс с балконом снижена с 7 761 грн/сутки до 6 496.

За номер Люкс с тремя спальнями просят до 22 731 грн/сутки, тогда как недавно он стоил 27 157.

Города, приближенные к территориям боевых действий

Падение цен на "прифронтовых" территориях более значимо.

Ашкелон

Отель Vacation units RIMON (оценка посетителей — 8,1)

Фото: Booking.com

Падение цен на номера в гостинице достигло 37%.

Стоимость одноместных апартаментов составляет от 2 181 грн/сутки по сравнению с недавними 3 461.

Стоимость семейного номера на двоих с отдельной ванной комнатой снизилась с 4558 грн/сутки до 2872.

Стандартный номер-студио подешевел на 30% — с 4 273 до 2 991 грн/сутки.

Отель Blue Sky in Ashkelon (оценка посетителей — 9,1)

Фото: Booking.com

Номера в отеле подешевели на 11%.

Апартаменты-студио на одного подешевели с 8281 грн/сутки до 7370.

Стоимость аналогичных апартаментов на двоих достигает 8737 грн/сутки. А еще недавно номер стоил 9817.

Пентхауз на ул. 28 Yefe Nof Street 24

Фото: Booking.com

Апартаменты в пентхаузе подешевели на 25%.

Так, цена апартаментов с одной спальней на одного посетителя находится в диапазоне от 17 947 до 19 941 грн/сутки. Еще несколько дней назад цена составляла от 23 929 до 26 588.

Цена четырехместного номера достигает 24 926 грн/сутки, что ниже 33 235 несколькими днями ранее.

Ашдод

Апартаменты Apartments Haagna (оценка посетителей — 8,5)

Фото: Booking.com

Цены на апартаменты снизились на 14%.

Цена апартаментов с двумя спальнями на одного уменьшилась с 3608 до 3103 грн/сутки.

Аналогичные апартаменты на троих подешевели с 5982 до 5145 грн/сутки.

Стоимость достигает 6533 грн/сутки. Раньше это было 7597.

Отель Leonardo Plaza Ashdod (оценка посетителей — 7,1)

Фото: Booking.com

Цены в отеле снижены на 15%.

Стоимость трехместного номера Делюкс на одного упала с 8261 — 9803 грн/сутки до 7022-8333.

Представительский двухместный номер стоит от 9 121 до 11 742. Недавно стоимость составляла 10 730 — 13 814 грн/сутки.

Цена полулюкса для двух взрослых и двух детей снизилась с 21 878 — 27 316 до 18 597 — 23 219 грн/сутки.

Апартаменты Costa residence

Фото: Booking.com

Цены упали на 20%.

Так, апартаменты с двумя спальнями на двух человек теперь стоят 4923 грн/сутки. А еще недавно стоили 6 153.

На троих цена стартует от 5230. А было 6538.

Шесть человек могут поселиться за 6 837 грн/сутки. До этого было 8546.

Безопасные города

Цены на гостиницы снизились даже в безопасных городах.

Хайфа

Отель Godson Guest House talpiot (оценка посетителей — 8,3)

Фото: Booking.com

Номера в этом отеле подешевели на 22%.

Двухместный номер с патио подешевел с 2 849 до 2 231 грн/сутки.

Суперлюкс на двоих теперь стоит 2231 грн/сутки. А недавно стоил 2 849.

Двухместный номер с видом на сад стоит 2 231 грн/сутки. Цена снижена с 2 849.

Отель Eden Hotel (оценка посетителей — 8,1)

Фото: Booking.com

Цены здесь упали на 10%.

Классический двухместный номер подешевел с 3029 до 2726 грн/сутки.

Улучшенный двухместный номер с балконом обойдется в 4 059 грн/сутки. Но еще недавно номер стоил 4511.

Отель Haifa Tower Hotel (оценка посетителей — 8,1)

Фото: Booking.com

Стоимость номеров в отеле снизилась на рекордные 55%.

Номер студио-Делюкс стоит от 3615 до 4017 грн/сутки. Еще недавно речь шла о цене 8033-8926.

Трехместный номер стартует от 5423 грн/сутки. А было — 12 050.

Нагария

Отель Casa Boutique Hotel (оценка посетителей — 9,0)

Номера в отеле подешевели на 10 — 19%.

Фото: Booking.com

Номера-студио на одного стоят от 5103 до 5843 грн/сутки. Раньше пришлось бы заплатить 6 300 — 7 213.

Полулюкс для двоих подешевел с 10 044 грн/сутки до 9 039.

Номер Люкс на четырех взрослых подешевел с 20 239 грн/сутки до 18 216.

Отель Gugel Waves Apartment GW945 (оценка посетителей — 9,5)

Фото: Booking.com

Цены здесь упали на 14%.

Так, апартаменты с двумя спальнями на двоих подешевели с 7264 до 6247 грн/сутки.

Номер на четырех — с 9 828 до 8 452 грн/сутки.

А номер на шестерых — с 13 769 до 11 841 грн/сутки.

Отель Olive Boutique Hotel Nahariya (оценка посетителей — 8,2)

Фото: Booking.com

Цены в отеле снизились на 10-24%.

Одноместный номер Делюкс подешевел с 8100 до 6197 грн/сутки.

Люкс на троих сейчас стоит от 8836 грн/сутки, тогда как недавно за него просили 11550.

Двухместный номер подешевел с 6 911 до 6 220 грн/сутки.

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Стоит отметить, что многие гостиницы в городе цены не снижали — возможно, именно из-за удаленности от зоны боевых действий.

В то же время в городах, приближенных к территориям боевых действий, гостиницы вынуждены существенно снижать цены на свои услуги.

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю.

В свою очередь Израиль официально объявил о состоянии войны в стране.