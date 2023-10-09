Як війна вплинула на ціни в готелях Ізраїля

Суцільний обвал. Що відбувається з цінами в готелях Ізраїлю
Бойові дії в Ізраїлі вже впливають на його економіку. Перший і очевидний факт — світові авіаперевізники масово відміняють рейси в країну. Туристична інфраструктура вже відчуває на собі зменшення грошового потоку. Показовою є ситуація з цінами на готелі.
Новини.LIVE пропонує огляд динаміки цін номерів у готелях в найбільших ізраїльських містах. Для огляду обирались готелі, представлені на онлайн-сервісі Booking.com станом на 9 жовтня. Готелі обирались за випадковим принципом.
Головні міста країни
Тель-Авів
Готель The Roof - By Sea Land Suites (оцінка відвідувачів — 8,9)
Зазначається, що ціни на номери в готелі наразі знижено на 31%.
Так, наприклад, ціну одномісного номера напівлюкс з балконом знижено з 7 773 грн/доба до 5 263 грн/доба, двомісного — з 8 058 до 5 560.
Вартість одномісного напівлюкса у пентхаусі знижено з 8 668 до 5 981 грн/доба, двомісного — з 8 953 до 6 178 грн/доба.
Люкс з однією спальнею на трьох відвідувачів коштує 7 486 грн/доба, тоді як нещодавно його оренда сягала 10 850 грн/доба.
Суперлюкс зі спальнею та балконом на чотирьох наразі коштує 9 909 грн/доба, тоді як ще нещодавно за нього варто було заплатити 14 360.
Готель Mayer House (оцінка відвідувачів — 8,8)
Наразі ціни номерів у готелі знижено на 16%.
Вартість стандартного двомісного номеру впала з 8 902 грн/доба до 7 451. Двомісний номер з балконом можна зняти за 10 531 грн/доба порівняно з 12 582 гривень кількома днями раніше.
Покращений номер з двоспальним ліжком розміру "king-size" на компанію з трьох осіб наразі коштує 15 638 грн/доба, тоді як кількома днями раніше він вартував 18 683.
Люкс з балконом на чотирьох осіб коштує 25 215 грн/доба, порівняно з 30 125 грн/доба декілька днів тому.
Готель House In Shalma (оцінка відвідувачів — 9,5)
Наразі ціни в готелі знижено на 24%.
Так, апартаменти на трьох осіб з однією спальнею зараз коштують від 5 736 до 7 119 грн/доба, тоді як декількома днями раніше ціни були в діапазоні 7 498 — 9 306.
Єрусалим
Готель Stay Inn Hotel Jerusalem (оцінка відвідувачів — 8,3)
Наразі ціни в готелі знижено на 31%.
Так, ліжко у 14-місному загальному номері для чоловіків та жінок без сніданку коштує 750 грн/доба, порівняно з 1 087 декількома днями раніше.
Стандартний двомісний номер від 4 321 до 5 444 грн/доба. Нещодавно це коштувало в діапазоні 6 262 — 7 890.
Великий сімейний номер на двох дорослих осіб і четверо дітей разом зі сніданками коштує 9 637 грн/доба, що відчутно дешевше за нещодавні 13 967.
Готель Legacy Hotel (оцінка відвідувачів — 8,4)
Ціни в готелі знижено на 10%.
Стандартний двомісний номер з двома односпальними ліжками зараз коштує 10 409 грн/доба порівняно з нещодавніми 11 565.
Такий же номер на одного коштуватиме 9 861 грн/доба замість 10 957.
Готель Paamonim Hotel Jerusalem (оцінка відвідувачів — 8,1)
Ціни на номери в готелі наразі знижено на 16-20%.
Класичний двомісний номер без сніданку коштує 4 719 грн/доба. Нещодавно ціна була 5 935.
Ціну номера делюкс із балконом знижено з 7 761 грн/доба до 6 496.
За номер Люкс з трьома спальнями просять до 22 731 грн/доба, тоді як нещодавно це коштувало 27 157.
Міста, наближені до територій бойових дій
Падіння цін на "прифронтових" територіях більш значуще.
Ашкелон
Готель Vacation units RIMON (оцінка відвідувачів — 8,1)
Падіння цін на номери в готелі наразі сягнуло 37%.
Вартість одномісних апартаментів складає від 2 181 грн/доба, порівняно з 3 461 нещодавно.
Вартість сімейного номера на двох з окремою ванною кімнатою знизилась з 4 558 грн/доба до 2 872.
Щоправда, стандартний номер-студіо подешевшав на 30% — з 4 273 до 2 991 грн/доба.
Готель Blue Sky in Ashkelon (оцінка відвідувачів — 9,1)
Номери в готелі подешевшали на 11%.
Апартаменти-студіо на одного подешевшали з 8 281 грн/доба до 7 370.
Вартість аналогічних апартаментів на двох сягає 8 737 грн/доба. А ще нещодавно номер коштував 9 817.
Пентхауз на вул. 28 Yefe Nof Street 24
Апартаменти в пентхаузі наразі подешевшали на 25%.
Так, ціна апартаментів з однією спальнею на одного відвідувача знаходиться в діапазоні від 17 947 до 19 941 грн/доба. Ще декілька днів тому ціна складала від 23 929 до 26 588.
Ціна чотиримісного номера сягає 24 926 грн/доба, що нижче від 33 235 декількома днями раніше.
Ашдод
Апартаменти Apartments Haagna (оцінка відвідувачів — 8,5)
Ціни на апартаменти наразі знизились на 14%.
Ціна апартаментів з двома спальнями на одного зменшилась з 3 608 до 3 103 грн/доба.
Аналогічні апартаменти на трьох подешевшали з 5 982 до 5 145 грн/доба.
Вартість сягає 6 533 грн/доба. Раніше це було 7 597.
Готель Leonardo Plaza Ashdod (оцінка відвідувачів — 7,1)
Ціни в готелі знижено на 15%.
Вартість тримісного номера Делюкс на одного впала з 8 261 — 9 803 грн/доба до 7 022 — 8 333.
Представницький двомісний номер коштує від 9 121 до 11 742. Нещодавно вартість складала 10 730 — 13 814 грн/доба.
Ціна напівлюксу для двох дорослих та двох дітей знизилась з 21 878 — 27 316 до 18 597 — 23 219 грн/доба.
Апартаменти Costa residence
Ціни впали на 20%.
Так, апартаменти з двома спальнями на двох людей тепер коштують 4 923 грн/доба. А ще донедавна коштували 6 153.
На трьох ціна стартує від 5 230. А було 6 538.
Вшістьох можна оселитися за 6 837 грн/доба. Було ж до цього 8 546.
Безпечні міста
Ціни на готелі знизились навіть в безпечних містах.
Хайфа
Готель Godson Guest House talpiot (оцінка відвідувачів — 8,3)
Номери в цьому готелі наразі подешевшали на 22%.
Двомісний номер з патіо здешевшав з 2 849 до 2 231 грн/доба.
Суперлюкс на двох тепер коштує 2 231 грн/доба. А донедавна коштував 2 849.
Двомісним номером із видом на сад можна насолодитись за 2 231 грн/доба. Ціну знижено з 2 849.
Готель Eden Hotel (оцінка відвідувачів — 8,1)
Ціни тут впали на 10%.
Класичний двомісний номер подешевшав з 3 029 до 2 726 грн/доба.
Покращений двомісний номер з балконом обійдеться у 4 059 грн/доба. Але ще недавно номер коштував 4 511.
Готель Haifa Tower Hotel (оцінка відвідувачів — 8,1)
Вартість номерів у готелі знизилась на рекордні 55%.
Номер студіо-Делюкс коштує від 3 615 до 4 017 грн/доба.
Ще нещодавно мова йшла про ціну 8 033 — 8 926.
Тримісний номер стартує від 5 423 грн/доба. А було — 12 050.
Нагарія
Готель Casa Boutique Hotel (оцінка відвідувачів — 9,0)
Номери в готелі подешевшали на 10 — 19 %.
Номери-студіо на одного коштують від 5 103 до 5 843 грн/доба. Раніше довелося б заплатити 6 300 — 7 213.
Напівлюкс для двох подешевшав з 10 044 грн/доба до 9 039.
Номер Люкс на чотирьох дорослих подешевшав з 20 239 грн/доба до 18 216.
Готель Gugel Waves Apartment GW945 (оцінка відвідувачів — 9,5)
Ціни тут впали на 14%.
Так, апартаменти з двома спальнями на двох подешевшали з 7 264 до 6 247 грн/доба.
Номер на чотирьох — з 9 828 до 8 452 грн/доба.
А номер на шістьох — з 13 769 до 11 841 грн/доба.
Готель Olive Boutique Hotel Nahariya (оцінка відвідувачів — 8,2)
Ціни в готелі знизились на 10-24%.
Одномісний номер Делюкс подешевшав з 8 100 до 6 197 грн/доба.
Люкс на трьох наразі коштує від 8 836 грн/доба, тоді як нещодавно за нього просили 11 550.
Двомісний номер подешевшав з 6 911 до 6 220 грн/доба.
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Варто зазначити, що багато готелів у місті ціни не знижували — можливо, саме через віддаленість від зони бойових дій.
В той же час у містах, наближених до територій ведення бойових дій, готелі вимушені суттєво знижувати ціни на свої послуги.
Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю.
Своєю чергою Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.