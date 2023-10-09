Як війна вплинула на ціни в готелях Ізраїля

Вибух в одному з міст Ізраїлю внаслідок обстрілів ХАМАС. Фото: Times of Israel

Бойові дії в Ізраїлі вже впливають на його економіку. Перший і очевидний факт — світові авіаперевізники масово відміняють рейси в країну. Туристична інфраструктура вже відчуває на собі зменшення грошового потоку. Показовою є ситуація з цінами на готелі.

Новини.LIVE пропонує огляд динаміки цін номерів у готелях в найбільших ізраїльських містах. Для огляду обирались готелі, представлені на онлайн-сервісі Booking.com станом на 9 жовтня. Готелі обирались за випадковим принципом.

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Тель-Авів

Готель The Roof - By Sea Land Suites (оцінка відвідувачів — 8,9)

Фото: Booking.com

Зазначається, що ціни на номери в готелі наразі знижено на 31%.

Так, наприклад, ціну одномісного номера напівлюкс з балконом знижено з 7 773 грн/доба до 5 263 грн/доба, двомісного — з 8 058 до 5 560.

Вартість одномісного напівлюкса у пентхаусі знижено з 8 668 до 5 981 грн/доба, двомісного — з 8 953 до 6 178 грн/доба.

Люкс з однією спальнею на трьох відвідувачів коштує 7 486 грн/доба, тоді як нещодавно його оренда сягала 10 850 грн/доба.

Суперлюкс зі спальнею та балконом на чотирьох наразі коштує 9 909 грн/доба, тоді як ще нещодавно за нього варто було заплатити 14 360.

Готель Mayer House (оцінка відвідувачів — 8,8)

Фото: Booking.com

Наразі ціни номерів у готелі знижено на 16%.

Вартість стандартного двомісного номеру впала з 8 902 грн/доба до 7 451. Двомісний номер з балконом можна зняти за 10 531 грн/доба порівняно з 12 582 гривень кількома днями раніше.

Покращений номер з двоспальним ліжком розміру "king-size" на компанію з трьох осіб наразі коштує 15 638 грн/доба, тоді як кількома днями раніше він вартував 18 683.

Люкс з балконом на чотирьох осіб коштує 25 215 грн/доба, порівняно з 30 125 грн/доба декілька днів тому.

Готель House In Shalma (оцінка відвідувачів — 9,5)

Фото: Booking.com

Наразі ціни в готелі знижено на 24%.

Так, апартаменти на трьох осіб з однією спальнею зараз коштують від 5 736 до 7 119 грн/доба, тоді як декількома днями раніше ціни були в діапазоні 7 498 — 9 306.

Єрусалим

Готель Stay Inn Hotel Jerusalem (оцінка відвідувачів — 8,3)

Фото: Booking.com

Наразі ціни в готелі знижено на 31%.

Так, ліжко у 14-місному загальному номері для чоловіків та жінок без сніданку коштує 750 грн/доба, порівняно з 1 087 декількома днями раніше.

Стандартний двомісний номер від 4 321 до 5 444 грн/доба. Нещодавно це коштувало в діапазоні 6 262 — 7 890.

Великий сімейний номер на двох дорослих осіб і четверо дітей разом зі сніданками коштує 9 637 грн/доба, що відчутно дешевше за нещодавні 13 967.

Готель Legacy Hotel (оцінка відвідувачів — 8,4)

Фото: Booking.com

Ціни в готелі знижено на 10%.

Стандартний двомісний номер з двома односпальними ліжками зараз коштує 10 409 грн/доба порівняно з нещодавніми 11 565.

Такий же номер на одного коштуватиме 9 861 грн/доба замість 10 957.

Готель Paamonim Hotel Jerusalem (оцінка відвідувачів — 8,1)

Фото: Booking.com

Ціни на номери в готелі наразі знижено на 16-20%.

Класичний двомісний номер без сніданку коштує 4 719 грн/доба. Нещодавно ціна була 5 935.

Ціну номера делюкс із балконом знижено з 7 761 грн/доба до 6 496.

За номер Люкс з трьома спальнями просять до 22 731 грн/доба, тоді як нещодавно це коштувало 27 157.

Міста, наближені до територій бойових дій

Падіння цін на "прифронтових" територіях більш значуще.

Ашкелон

Готель Vacation units RIMON (оцінка відвідувачів — 8,1)

Фото: Booking.com

Падіння цін на номери в готелі наразі сягнуло 37%.

Вартість одномісних апартаментів складає від 2 181 грн/доба, порівняно з 3 461 нещодавно.

Вартість сімейного номера на двох з окремою ванною кімнатою знизилась з 4 558 грн/доба до 2 872.

Щоправда, стандартний номер-студіо подешевшав на 30% — з 4 273 до 2 991 грн/доба.

Готель Blue Sky in Ashkelon (оцінка відвідувачів — 9,1)

Фото: Booking.com

Номери в готелі подешевшали на 11%.

Апартаменти-студіо на одного подешевшали з 8 281 грн/доба до 7 370.

Вартість аналогічних апартаментів на двох сягає 8 737 грн/доба. А ще нещодавно номер коштував 9 817.

Пентхауз на вул. 28 Yefe Nof Street 24

Фото: Booking.com

Апартаменти в пентхаузі наразі подешевшали на 25%.

Так, ціна апартаментів з однією спальнею на одного відвідувача знаходиться в діапазоні від 17 947 до 19 941 грн/доба. Ще декілька днів тому ціна складала від 23 929 до 26 588.

Ціна чотиримісного номера сягає 24 926 грн/доба, що нижче від 33 235 декількома днями раніше.

Ашдод

Апартаменти Apartments Haagna (оцінка відвідувачів — 8,5)

Фото: Booking.com

Ціни на апартаменти наразі знизились на 14%.

Ціна апартаментів з двома спальнями на одного зменшилась з 3 608 до 3 103 грн/доба.

Аналогічні апартаменти на трьох подешевшали з 5 982 до 5 145 грн/доба.

Вартість сягає 6 533 грн/доба. Раніше це було 7 597.

Готель Leonardo Plaza Ashdod (оцінка відвідувачів — 7,1)

Фото: Booking.com

Ціни в готелі знижено на 15%.

Вартість тримісного номера Делюкс на одного впала з 8 261 — 9 803 грн/доба до 7 022 — 8 333.

Представницький двомісний номер коштує від 9 121 до 11 742. Нещодавно вартість складала 10 730 — 13 814 грн/доба.

Ціна напівлюксу для двох дорослих та двох дітей знизилась з 21 878 — 27 316 до 18 597 — 23 219 грн/доба.

Апартаменти Costa residence

Фото: Booking.com

Ціни впали на 20%.

Так, апартаменти з двома спальнями на двох людей тепер коштують 4 923 грн/доба. А ще донедавна коштували 6 153.

На трьох ціна стартує від 5 230. А було 6 538.

Вшістьох можна оселитися за 6 837 грн/доба. Було ж до цього 8 546.

Безпечні міста

Ціни на готелі знизились навіть в безпечних містах.

Хайфа

Готель Godson Guest House talpiot (оцінка відвідувачів — 8,3)

Фото: Booking.com

Номери в цьому готелі наразі подешевшали на 22%.

Двомісний номер з патіо здешевшав з 2 849 до 2 231 грн/доба.

Суперлюкс на двох тепер коштує 2 231 грн/доба. А донедавна коштував 2 849.

Двомісним номером із видом на сад можна насолодитись за 2 231 грн/доба. Ціну знижено з 2 849.

Готель Eden Hotel (оцінка відвідувачів — 8,1)

Фото: Booking.com

Ціни тут впали на 10%.

Класичний двомісний номер подешевшав з 3 029 до 2 726 грн/доба.

Покращений двомісний номер з балконом обійдеться у 4 059 грн/доба. Але ще недавно номер коштував 4 511.

Готель Haifa Tower Hotel (оцінка відвідувачів — 8,1)

Фото: Booking.com

Вартість номерів у готелі знизилась на рекордні 55%.

Номер студіо-Делюкс коштує від 3 615 до 4 017 грн/доба.

Ще нещодавно мова йшла про ціну 8 033 — 8 926.

Тримісний номер стартує від 5 423 грн/доба. А було — 12 050.

Нагарія

Готель Casa Boutique Hotel (оцінка відвідувачів — 9,0)

Номери в готелі подешевшали на 10 — 19 %.

Фото: Booking.com

Номери-студіо на одного коштують від 5 103 до 5 843 грн/доба. Раніше довелося б заплатити 6 300 — 7 213.

Напівлюкс для двох подешевшав з 10 044 грн/доба до 9 039.

Номер Люкс на чотирьох дорослих подешевшав з 20 239 грн/доба до 18 216.

Готель Gugel Waves Apartment GW945 (оцінка відвідувачів — 9,5)

Фото: Booking.com

Ціни тут впали на 14%.

Так, апартаменти з двома спальнями на двох подешевшали з 7 264 до 6 247 грн/доба.

Номер на чотирьох — з 9 828 до 8 452 грн/доба.

А номер на шістьох — з 13 769 до 11 841 грн/доба.

Готель Olive Boutique Hotel Nahariya (оцінка відвідувачів — 8,2)

Фото: Booking.com

Ціни в готелі знизились на 10-24%.

Одномісний номер Делюкс подешевшав з 8 100 до 6 197 грн/доба.

Люкс на трьох наразі коштує від 8 836 грн/доба, тоді як нещодавно за нього просили 11 550.

Двомісний номер подешевшав з 6 911 до 6 220 грн/доба.

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Варто зазначити, що багато готелів у місті ціни не знижували — можливо, саме через віддаленість від зони бойових дій.

В той же час у містах, наближених до територій ведення бойових дій, готелі вимушені суттєво знижувати ціни на свої послуги.

Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю.

Своєю чергою Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.

