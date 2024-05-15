Повышение тарифов на электроэнергию — цены могут вырасти до 5 грн.

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После последних массовых атак россиян на украинскую энергосистему возможно повышение тарифов на электроэнергию. Хотя официальное решение по этому поводу еще не принято, есть предположение, что стоимость киловатт-часа может увеличиться как до 4 гривен, так и даже до почти 5 гривен.

Об этом сообщает 24 канал.

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Эксперт Геннадий Рябцев утверждает, что повышение цены на электроэнергию возможно уже этим летом. Однако точная дата и масштаб повышения еще не определены.

Он объясняет, что величина роста тарифов может быть связана не только с увеличением стоимости производства электроэнергии, но и затратами на восстановление энергетических объектов.

"Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт", — сказал Рябцев.

Важно отметить, что в эту стоимость входит цена электроэнергии, тариф на передачу и тариф на распределение.

Тариф может возрасти до 5 грн/кВт

Эксперт отмечает, что стоимость электроэнергии в 4 гривны за киловатт-час не учитывает затраты на новое оборудование, необходимое для замены поврежденного. Если же в новом тарифе учтут все расходы генерирующих компаний и операторов системы, цена за киловатт может возрасти для потребителей.

"Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти", — добавил Рябцев.

Так, в зависимости от того, какие расходы будут учтены в обновленном тарифе на электроэнергию, цена за киловатт-час может измениться в диапазоне от 3,50 до 4,80 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE заявил, что в Украине намерены повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен. Вероятно, это произойдет с 1 июня.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.