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Свет подорожает — тарифы могут вырасти до 5 грн за киловатт

15 мая 2024 10:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Повышение тарифов на электроэнергию — цены могут вырасти до 5 грн.
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

После последних массовых атак россиян на украинскую энергосистему возможно повышение тарифов на электроэнергию. Хотя официальное решение по этому поводу еще не принято, есть предположение, что стоимость киловатт-часа может увеличиться как до 4 гривен, так и даже до почти 5 гривен.

Об этом сообщает 24 канал.

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Детальнее о повышении цен на свет

Эксперт Геннадий Рябцев утверждает, что повышение цены на электроэнергию возможно уже этим летом. Однако точная дата и масштаб повышения еще не определены.

Он объясняет, что величина роста тарифов может быть связана не только с увеличением стоимости производства электроэнергии, но и затратами на восстановление энергетических объектов.

"Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт", — сказал Рябцев.

Важно отметить, что в эту стоимость входит цена электроэнергии, тариф на передачу и тариф на распределение.

Тариф может возрасти до 5 грн/кВт

Эксперт отмечает, что стоимость электроэнергии в 4 гривны за киловатт-час не учитывает затраты на новое оборудование, необходимое для замены поврежденного. Если же в новом тарифе учтут все расходы генерирующих компаний и операторов системы, цена за киловатт может возрасти для потребителей.

"Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти", — добавил Рябцев.

Так, в зависимости от того, какие расходы будут учтены в обновленном тарифе на электроэнергию, цена за киловатт-час может измениться в диапазоне от 3,50 до 4,80 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE заявил, что в Украине намерены повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен. Вероятно, это произойдет с 1 июня.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
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свет

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