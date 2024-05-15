Підвищення тарифів на електроенергію — ціни можуть зрости до 5 грн

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після останніх масових атак росіян на українську енергосистему можливе підвищення тарифів на електроенергію. Хоча офіційного рішення щодо цього ще не прийнято, є припущення, що вартість кіловат-години може збільшитися як до 4 гривень, так і навіть до майже 5 гривень.

Про це повідомляє 24 канал.

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Детальніше про підвищення цін на світло

Експерт Геннадій Рябцев стверджує, що підвищення ціни на електроенергію можливе вже цього літа. Проте точна дата і масштаб підвищення ще не визначені.

Він пояснює, що величина зростання тарифів може бути пов'язана не лише із збільшенням вартості виробництва електроенергії, але й із витратами на відновлення енергетичних об'єктів.

"Якщо казати про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати лише собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат", — сказав Рябцев.

Важливо зауважити, що у цю вартість входить сама ціна електроенергії, тариф на передачу й тариф на розподіл.

Тариф може зрости до 5 грн/кВт

Експерт зауважує, що вартість електроенергії у 4 гривні за кіловат-годину не враховує витрат на нове обладнання, необхідне для заміни пошкодженого. Якщо ж у новому тарифі врахують всі витрати генеруючих компаній та операторів системи, то ціна за кіловат може зрости для споживачів.

"Ціна може навіть до 4,80 гривні за кіловат-годину зрости", — додав Рябцев.

Так, залежно від того, які витрати будуть враховані в оновленому тарифі на електроенергію, ціна за кіловат-годину може змінитися в діапазоні від 3,50 до 4,80 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в Україні мають намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень. Ймовірно, це відбудеться з 1 червня.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.