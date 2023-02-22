Война в Украине — западные бренды ушли с рынка России в знак протеста, однако товары остались

Товары доступны как в интернете, так и в магазинах

Мировые бренды, может быть, и ушли с российского рынка, однако их товары остались. Они доступны как в интернете, так и в магазинах, только нужно знать, где искать.

Об этом пишет агентство Reuters.

Западные продукты на полках магазинов рф

Так, несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании сворачивают бизнес в россии из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей остается минимальным. Единственные трудности — сроки доставки могут быть больше, а некоторые товары несколько дороже.

Основные изменения касаются маршрутов поставки, в то время как продукты и товары остаются доступными. Покупателям нужно только знать, где искать. Большинство товаров не подпадают под действие санкций, и трансграничные потоки не нарушают ни одного закона.

"Москва рада их впустить, каким бы путем они ни пошли. Постоянная доступность брендов показывает, с какими трудностями сталкиваются компании, пытаясь контролировать цепочки поставок при уходе с рынка", — говорится в статье.

В частности, компания ZARA в Минске закрыла полтысячи российских магазинов после того, как москва ввела войска в Украину, а затем продала их базирующейся в ОАЭ Daher Group. Теперь же мелкомасштабный импорт и онлайн-продавцы продолжают в дальнейшем ими торговать.

В то время как большинство западных брендов, приостановивших деятельность в россии, также ушли из Беларуси — верного союзника москвы, ZARA Inditex этого не сделал.

Онлайн-торговля мировыми брендами

Как отмечают журналисты, когда цепочки поставок разрушились, россия легализовала "параллельный импорт", что позволило ритейлерам ввозить товары из-за границы без разрешения владельца товарного знака. Так, на сайтах продается широкий ассортимент импортных товаров, причем продавцы часто рекламируют, что завозят товары из-за рубежа. В частности, лидер рынка Wildberries продает старые товары брендов Inditex и насчитывает около 17 тысяч товаров в своем каталоге Zara.

Также одним из продуктов, которые Wildberries и его аналоги продают на Ozon и Yandex Market, является Coca-Cola. Ее продолжают рекламировать как импортную. Хотя Coca-Cola Co прекратила производство и реализацию напитков в россии в прошлом году, другие импортируют, а этикетки на банках и бутылках показывают, что они прибыли с рынков Европы, Казахстана, Узбекистана, Китая.

Напомним, в россии на полках крупных профильных сетей магазинов снова появятся популярные зарубежные спиртные напитки — виски Johnnie Walker и ликер Jagermeister. Их параллельно собираются ввезти российские дистрибьюторы.