Війна в Україні — західні бренди пішли з ринку рф на знак протесту, проте товари залишились

Товари надалі доступні як в інтернеті, так і в магазинах

Світові бренди, можливо, й пішли з російського ринку, проте їхні товари залишились. Вони доступні як в інтернеті, так і в магазинах, лише треба знати, де шукати.

Про це пише агенція Reuters.

Західні продукти на полицях магазинів рф

Так, попри те, що європейські, північноамериканські та японські компанії згортають бізнес в росії через її дії в Україні, вплив на російських споживачів залишається мінімальний. Єдині труднощі — терміни доставки можуть бути більшими, а деякі товари дещо дорожчими.

Основні зміни стосуються маршрутів постачання, тоді як продукти й товари залишаються доступними. Покупцям лише потрібно знати, де шукати. Більшість товарів не підпадають під дію санкцій, і транскордонні потоки не порушують жоден закон.

"Москва рада їх впустити, хоч би яким шляхом вони пішли. Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, намагаючись контролювати ланцюжки поставок під час відходу з ринку", — йдеться у статті.

Зокрема, компанія ZARA у Мінську закрила пів тисячі російських магазинів після того, як москва ввела війська в Україну, а потім продала їх Daher Group, що базується в ОАЕ. Тепер же дрібномасштабний імпорт та онлайн-продавці продовжують надалі ними торгувати.

Тоді як більшість західних брендів, які призупинили діяльність у росії, також пішли з Білорусі — вірного союзника москви, ZARA Inditex цього не зробив.

Онлайн-торгівля світовими брендами

Як зауважують журналісти, коли ланцюжки постачань зруйнувалися, росія легалізувала "паралельний імпорт", що дозволив рітейлерам ввозити товари з-за кордону без дозволу власника товарного знаку. Так, на сайтах продається широкий асортимент імпортних товарів, причому продавці часто рекламують, що завозять товари з-за кордону. Зокрема, лідер ринку Wildberries продає старі товари брендів Inditex та налічує майже 17 тисяч товарів у своєму каталозі Zara.

Також одним із продуктів, які Wildberries та його аналоги продають на Ozon та Yandex Market, є Coca-Cola. Її продовжують рекламувати як імпортну. Хоч Coca-Cola Co припинила виробництво та реалізацію напоїв у росії минулого року, інші імпортують, а етикетки на банках та пляшках свідчать, що вони прибули з ринків Європи, Казахстану, Узбекистану, Китаю.

Нагадаємо, у росії на полицях великих профільних мереж магазинів знову з'являться популярні закордонні спиртні напої — віскі Johnnie Walker та лікер Jagermeister. Їх паралельно збираються завезти російські дистриб'ютори.