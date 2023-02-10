Инвестиции сосредоточатся в сфере энергобезопасности - отчет аналитиков

Мировые инвесторы в 2023-м будут вкладывать миллиарды в энергобезопасность: отчет аналитиков
Эксперты мировой исследовательской и консалтинговой группы в области энергетики, металлов и горнодобывающей промышленности Wood Mackenzie считают, что энергоносители и металлы войдут в топ-инвестиции в 2023 году.
Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВПУ) Даниил Гетманцев.
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Инвестиции направят в энергобезопасность
Так, по прогнозам аналитиков, активизация усилий по ускорению энергоперехода и обеспечению энергобезопасности будет стимулировать новый цикл роста инвестиций в поставку нефти, природного газа, возобновляемой энергии и металлов, критически важных для электрификации.
Хотя объем инвестиций в поставку ископаемого топлива сократился до 40% по сравнению с 60% объема расходов на энергоносители в 2015-м, однако на ископаемое топливо приходится 80% мировых поставок первичных энергоресурсов, поэтому его трудно быстро заменить.
Также "суперцикл" прогнозируют на рынках некоторых металлов, имеющих ключевое значение для энергоперехода.
В этом году общий объем инвестиций достигнет максимума за последние восемь лет из-за увеличения спроса на нефть и газ на фоне обновления после пандемии и увеличения темпов энергоперехода. Ожидается, что в 2023 году инвестиции в нефтегазовую отрасль, производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии, металлы и горнодобывающую сферу за год возрастут на 5%, до 1,3 трлн долларов.
"Инвестиции в добычу нефти и газа вырастут на 8% в год примерно, до 470 млрд долларов, восстанавливаясь после циклического минимума на уровне 370 млрд долларов в 2020 году", — говорится в отчете.
При этом большинство нефтегазодобывающих компаний будут проводить очень консервативную политику по расходам на фоне роста расходов и угрозы повышения непредвиденных налогов. Также осторожно отнесутся к расходам горнодобывающие компании. В 2023 году годовые инвестиции вырастут на 3%, до 149 млрд долларов. Ожидается, что лидером станет медь.
Переход к "зеленой" энергетике
"Инвестиции в перспективе требуют масштабного перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и другим низкоуглеродным технологиям, чтобы мир попытался достичь углеродной нейтральности к 2050 году", — говорят аналитики.
В частности, в США ежегодные инвестиции в возобновляемые источники энергии возрастут с 64 млрд долларов в 2022-м до почти 114 млрд долларов к 2031 году.
Напомним, аналитики Всемирного совета золота установили, что в 2022 году спрос на ценный металл со стороны центробанков государств мира был самым высоким за последние 55 лет. Главными "игроками" на рынке золота стали Китай и россия.