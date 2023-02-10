Інвестиції зосередяться у сфері енергобезпеки — звіт аналітиків

Світові інвестори у 2023-му вкладатимуть мільярди в енергобезпеку: звіт аналітиків
Експерти світової дослідницької та консалтингової групи у галузі енергетики, металів і гірничодобувної промисловості Wood Mackenzie вважають, що енергоносії та метали увійдуть до топ-інвестицій 2023 року.
Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВПУ) Данило Гетманцев.
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Інвестиції спрямують в енергобезпеку
Так, за прогнозами аналітиків, активізація зусиль щодо прискорення енергопереходу та забезпечення енергобезпеки стимулюватиме новий цикл зростання інвестицій у постачання нафти, природного газу, відновлюваної енергії та металів, які критично важливі для електрифікації.
Хоч обсяг інвестицій в постачання викопного палива скоротився до 40% порівняно з 60% обсягу витрат на енергоносії у 2015-му, однак на викопне паливо припадає 80% світових поставок первинних енергоресурсів, тому його досі важко швидко замінити.
Також "суперцикл" прогнозують на ринках деяких металів, які мають ключове значення для енергопереходу.
Цьогоріч загальний обсяг інвестицій досягне максимуму за останні вісім років через збільшення попиту на нафту та газ на тлі відновлення після пандемії та збільшення темпів енергопереходу. Очікується, що 2023 рку інвестиції в нафтогазову галузь, виробництво електроенергії та відновлювані джерела енергії, метали та гірничодобувну сферу за рік зростуть на 5%, до 1,3 трлн доларів.
"Інвестиції у видобуток нафти та газу зростуть на 8% на рік приблизно до 470 млрд доларів, відновлюючись після циклічного мінімуму на рівні 370 млрд доларів у 2020 році", — йдеться у звіті.
При цьому більшість нафтогазовидобувних компаній проводитимуть дуже консервативну політику щодо витрат на тлі зростання витрат та загрози підвищення непередбачених податків. Також обережно поставляться до витрат гірничодобувні компанії. У 2023-му річні інвестиції зростуть на 3%, до 149 млрд доларів. Очікується, що лідером стане мідь.
Перехід до "зеленої" енергетики
"Інвестиції у перспективі вимагають масштабного переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії та інших низьковуглецевих технологій, щоб світ спробував досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року", — кажуть аналітики.
Зокрема у США щорічні інвестиції у відновлювані джерела енергії зростуть з 64 млрд доларів у 2022-му до майже 114 млрд доларів до 2031 року.
Нагадаємо, аналітики Всесвітньої ради золота встановили, що у 2022 році попит на цінний метал з боку центробанків держав світу був найвищим за останні 55 років. Головними "гравцями" на ринку золота стали Китай та росія.