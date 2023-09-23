Цены на нефть марки Brent вырастут — прогноз Morgan Stanley на 2024 год

Добыча нефти. Фото: google.com

Аналитики американского банка Morgan Stanley повысили прогноз относительно цен на нефть эталонной марки Brent. По мнению банкиров, в четвертом квартале 2023 года будет стоить 95 долларов за баррель, что на 12,5 долларов больше против предыдущего прогноза.

Об этом сообщает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

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По словам главы комитета, Morgan Stanley обновил показатели на 2024 год. Прогнозируют, что "черное золото" марки Brent изменится в цене следующим образом:

первый квартал — до 92,5 долларов, что на 12,5 дол. больше против предыдущего прогноза;

второй квартал — до 90 долларов, на 10 дол. выше;

третий квартал — до 87,5 долларов, на 7,5 дол. больше;

четвертый квартал — до 85 долларов, на 5,0 дол. выше.

Что говорят аналитики Morgan Stanley

Как отмечают в банке, рынок может быть дефицитным в течение нескольких кварталов, в первую очередь из-за решений Саудовской Аравии и России по сокращению добычи нефти. Однако считают, что нефть не пересечет психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Гетманцев заметил, что такая вероятность оценивается банком как "натянутая".

В 2023 году многим консалтинговым и инвестиционным структурам приходится регулярно пересматривать предварительные прогнозы из-за чрезвычайной волатильности рынка. В частности, на этой неделе цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние десять месяцев.

"С июня нефть подорожала почти на 30%, и это привлекло дополнительное внимание рыночных спекулянтов, резко ожививших операции с производными ценными бумагами, привязанными к нефти, что придает ценам на сырье дополнительную нестабильность в дополнение к сокращению добычи", — добавил глава финансового комитета

Какие сейчас цены на нефть

Нефть в конце рабочей недели продолжает дорожать на фоне опасений дефицита топлива на мировом рынке.

Однако подъем котировок замедлился. На лондонской бирже ICE Futures ноябрьские фьючерсы на сорт Brent подорожали на 0,24 доллара (или на 0,26%), до 93,54 доллара за баррель.

В то же время, котировки фьючерсов на ноябрь на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на 0,43 доллара (на 0,48%), до 90,06 доллара за баррель.

Напомним, в Украине дорожает горючее на автозаправочных станциях. Ежесуточно меняется стоимость всех видов бензинов, дизельного топлива и автомобильного газа.