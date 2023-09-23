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Світові ціни на нафту марки Brent зростуть у 2024-му: прогноз Morgan Stanley

23 вересня 2023 09:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту марки Brent зростуть — прогноз Morgan Stanley на 2024 рік
Видобуток нафти. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Аналітики американського банку Morgan Stanley підвищили прогноз щодо цін на нафту еталонної марки Brent. На думку банкірів, у четвертому кварталі 2023 року коштуватиме 95 доларів за барель, що на 12,5 доларів більше проти попереднього прогнозу.

Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.

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Як зміняться ціни на нафту Brent

За словами очільника комітету, Morgan Stanley оновив оцінки на 2024 рік. Прогнозують, що "чорне золото" марки Brent зміниться у вартості так:

  • перший квартал — до 92,5 доларів, що на 12,5 дол. більше проти попереднього прогнозу;
  • другий квартал — до 90 доларів, на 10 дол. вище;
  • третій квартал — до 87,5 доларів, на 7,5 дол. більше;
  • четвертий квартал — до 85 доларів, на 5,0 дол. вище.

Що кажуть аналітики Morgan Stanley

Як зазначають у банку, ринок може бути дефіцитним  упродовж кількох кварталів, насамперед через рішення Саудівської Аравії та Росії щодо скорочення видобуток нафти. Проте вважають, що нафта не перетне психологічну позначку у 100 доларів за барель. Гетманцев зауважив, що така ймовірність оцінюється банком наразі як "натягнута".

У 2023 році багатьом консалтинговим та інвестиційним структурам доводиться регулярно переглядати попередні прогнози через надзвичайну волатильність ринку. Зокрема, цього тижня ціни на нафту досягнули найвищого рівня за останні десять місяців.

"З червня нафта подорожчала майже на 30%, і це привернуло додаткову увагу ринкових спекулянтів, які різко пожвавили операції з похідними цінними паперами, прив’язаними до нафти, що додає цінам на сировину додаткову нестабільність на додачу до скорочення видобутку", — додав голова фінансового комітету.

Які зараз ціни на нафту

Нафта наприкінці робочого тижня продовжує дорожчати на тлі побоювань дефіциту палива на світовому ринку.

Однак підйом котирувань сповільнився. На лондонській біржі ICE Futures листопадові ф'ючерси на сорт Brent подорожчали на 0,24 долара (або на 0,26%), до 93,54 долара за барель.

Водночас котирування ф'ючерсів на листопад на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на 0,43 долара (на 0,48%), до 90,06 долара за барель.

Нагадаємо, в Україні дорожчає пальне на автозаправних станціях. Щодоби змінюється вартість всіх видів бензинів, дизельного пального та автомобільного газу.

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