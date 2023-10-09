Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Мировые цены на нефть выросли на фоне событий в Израиле: что ждет рынок горючего arrow

Мировые цены на нефть выросли на фоне событий в Израиле: что ждет рынок горючего

9 октября 2023 19:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на нефть – события в Израиле повлияли на стоимость черного золота
Добыча нефти. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 9 октября, мировые цены на нефть выросли на фоне событий в Израиле. По словам экспертов, ценовые изменения на "черное золото" отразятся на рынке горючего.

О ситуации с ценами на нефть сообщают журналисты The Times of Israel.

Читайте также:

Цены на нефть на мировом рынке

Как отмечается, за последние несколько дней нефть марка Brent, формирующая ценообразование около 40% сортов, выросла в стоимости на 4,7%. Сегодня стоит 87,54 долл. за баррель. Цены на бренд West Texas Intermediate (WTI) подскочили на 4,5%. Сейчас котируется на уровне 85,99 долл. за баррель.

Спровоцировала такую динамику цен неожиданная эскалация конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС (радикальная палестинская исламистская военизированная группировка). Хотя массированная атака не создала угрозы для поставок нефти, однако вызвала опасения среди участников рынка по поводу перебоев с поставками в будущем.

Как отметил эксперт ANZ Group Брайан Мартин, главный фактор, повлиявший на стоимость нефти, — риск расширения конфликта. Поскольку Израиль официально объявил войну ХАМАС, с учетом поддержки со стороны США, есть опасения относительно привлечения США и Ирана.

"Ключевым для рынков является то, останется ли конфликт под контролем, или он распространится на другие регионы, в частности, на Саудовскую Аравию", — подчеркнул он.

Цена на ресурс зависит от возможностей поставок. Ранее Тегеран угрожал закрыть важный морской путь, которым осуществляют экспорт нефти в страны Западной Европы и Штаты — Ормузский пролив.

Что будет с ценами на горючее

Как отмечал ранее эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин, при условии, что мировые цены на нефть будут неизменными, горючее в стране может подорожать до 65 грн за литр уже в ближайшие месяцы.

Однако если "черное золото" начнет дорожать, стоимость бензина может достичь 70, а то и все 80 грн за литр.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

Раньше мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз