Цены на нефть – события в Израиле повлияли на стоимость черного золота

Добыча нефти. Фото: Unplush

В понедельник, 9 октября, мировые цены на нефть выросли на фоне событий в Израиле. По словам экспертов, ценовые изменения на "черное золото" отразятся на рынке горючего.

О ситуации с ценами на нефть сообщают журналисты The Times of Israel.

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Цены на нефть на мировом рынке

Как отмечается, за последние несколько дней нефть марка Brent, формирующая ценообразование около 40% сортов, выросла в стоимости на 4,7%. Сегодня стоит 87,54 долл. за баррель. Цены на бренд West Texas Intermediate (WTI) подскочили на 4,5%. Сейчас котируется на уровне 85,99 долл. за баррель.

Спровоцировала такую динамику цен неожиданная эскалация конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС (радикальная палестинская исламистская военизированная группировка). Хотя массированная атака не создала угрозы для поставок нефти, однако вызвала опасения среди участников рынка по поводу перебоев с поставками в будущем.

Как отметил эксперт ANZ Group Брайан Мартин, главный фактор, повлиявший на стоимость нефти, — риск расширения конфликта. Поскольку Израиль официально объявил войну ХАМАС, с учетом поддержки со стороны США, есть опасения относительно привлечения США и Ирана.

"Ключевым для рынков является то, останется ли конфликт под контролем, или он распространится на другие регионы, в частности, на Саудовскую Аравию", — подчеркнул он.

Цена на ресурс зависит от возможностей поставок. Ранее Тегеран угрожал закрыть важный морской путь, которым осуществляют экспорт нефти в страны Западной Европы и Штаты — Ормузский пролив.

Что будет с ценами на горючее

Как отмечал ранее эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин, при условии, что мировые цены на нефть будут неизменными, горючее в стране может подорожать до 65 грн за литр уже в ближайшие месяцы.

Однако если "черное золото" начнет дорожать, стоимость бензина может достичь 70, а то и все 80 грн за литр.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

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