Ціни на нафту — події в Ізраїлі вплинули на вартість чорного золота

Видобуток нафти. Фото: Unplush

У понеділок, 9 жовтня, світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі подій в Ізраїлі. За словами експертів, цінові зміни на "чорне золото" позначаться на ринку пального.

Про ситуацію з цінами на нафту повідомляють журналісти The Times of Israel.

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Як зазначається, за останні кілька днів нафта марка Brent, що формує ціноутворення для близько 40% сортів, зросла у вартості на 4,7%. Сьогодні коштує 87,54 дол. за барель. Ціни на бренд West Texas Intermediate (WTI) підскочили на 4,5%. Зараз котирується на рівні 85,99 дол. за барель.

Спровокувала таку динаміку цін несподівана ескалація конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС (радикальне палестинське ісламістське воєнізоване угруповання). Хоч масована атака не створила загрози для поставок нафти, проте викликала побоювання серед учасників ринку щодо перебоїв з постачанням у майбутньому.

Як зазначив експерт ANZ Group Браян Мартін, головний чинник, що вплинув на вартість нафти — ризик розширення конфлікту. Оскільки Ізраїль офіційно оголосив війну ХАМАС, з урахуванням підтримки з боку США, є побоювання щодо залучення США та Ірану.

"Ключовим для ринків є те, чи залишиться конфлікт під контролем, чи він пошириться на інші регіони, зокрема на Саудівську Аравію", — наголосив він.

Ціна на ресурс залежить від можливостей поставок. Раніше Тегеран погрожував закрити важливий морський шлях, яким здійснюють експорт нафти до країн Західної Європи та Штатів — Ормузьку протоку.

Що буде з цінами на пальне

Як зазначав раніше експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін, за умови, що світові ціни на нафту будуть незмінні, пальне в країні може подорожчати до 65 грн за літр вже у найближчі місяці.

Однак, якщо "чорне золото" почне дорожчати, вартість бензину може сягнути 70, а то й усі 80 грн за літр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).

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