Всемирный банк предоставил Украине еще почти 190 млн евро финансирования, — Марченко
В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования. Средства предоставил Всемирный банк на льготных условиях Международной ассоциации развития.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Финансовая помощь для Украины
Займ предоставили в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Срок погашения кредита от Международной ассоциации развития — 10 лет с 4-летним льготным периодом.
"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", — сказал министр финансов Сергей Марченко.
В Минфине добавили, что деньги будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года
Напомним, Норвегия выделила 378 млн евро в помощь Украине. Средства будут направлены на гуманитарную помощь, ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры для обеспечения населения электроэнергией и водой.
Также мы писали, что 28 апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.