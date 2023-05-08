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Всемирный банк предоставил Украине еще почти 190 млн евро финансирования, — Марченко

8 мая 2023 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Всемирный банк предоставил Украине еще почти 190 млн евро финансирования, — Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: mof.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования. Средства предоставил Всемирный банк на льготных условиях Международной ассоциации развития.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Займ предоставили в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита от Международной ассоциации развития — 10 лет с 4-летним льготным периодом.

"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине добавили, что деньги будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года

Напомним, Норвегия выделила 378 млн евро в помощь Украине. Средства будут направлены на гуманитарную помощь, ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры для обеспечения населения электроэнергией и водой.

Также мы писали, что 28 апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.

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