Світовий банк надав Україні ще майже 190 млн євро фінансування, — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: mof.gov.ua

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування. Кошти надав Світовий банк на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Позику надали в рамках Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку — 10 років з 4-річним пільговим періодом.

"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні додали, що гроші будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року

Нагадаємо, Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу, ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Також ми писали, що 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США. Країна отримала 1,25 млрд доларів.