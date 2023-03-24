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Всемирный банк оценил, сколько Украине нужно средств на восстановление после войны

24 марта 2023 15:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Больше всего от войны пострадали сферы жилья и транспорта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением рф. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

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Оценка ущерба от войны

Согласно отчету "Быстрая оценка вреда и потребностей в Украине" (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA2), прямой ущерб по итогам первого года войны составляет 135 миллиардов долларов, а нанесенный ущерб — около 290 миллиардов долларов.

"Потребность в восстановлении составляет 411 миллиардов долларов. В приоритете — восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов. Здесь мы нуждаемся в поддержке международных партнеров, как финансовой, так и материально-технической", — отметил Кубраков.

Министр также отметил, что правительство формирует цифровую экосистему, которая обеспечит полную прозрачность и открытость всех процессов, связанных с восстановлением. В частности, речь идет о создании электронной системы управления восстановлением, которая позволит международным партнерам и общественности отслеживать каждый этап реализации проектов восстановления.

Каким сферам нанесен наибольший прямой вред

  • жилье — 50,4 миллиарда долларов;
  • транспорт — 35,7 миллиарда долларов;
  • торговля и промышленность — 10,9 миллиарда долларов;
  • энергетика и добывающая отрасль — 10,6 миллиарда долларов;
  • сельское хозяйство — 8,7 миллиарда долларов.

Больше всего средств на восстановление нуждаются в транспортной сфере (более 22% общей потребности восстановления), жилищной (почти 17%) и энергетике (более 11%).

В сообщении отмечается, что исследование убытков и потребности восстановления пока не включает данные с временно оккупированных территорий. После их освобождения там будет дополнительно собираться информация. Отчет был создан в сотрудничестве банка с правительством Украины, в частности, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Напомним, ранее в правительстве рассказывали, что хотят получить от рф компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

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