Всемирный банк оценил, сколько Украине нужно средств на восстановление после войны
Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением рф. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
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Оценка ущерба от войны
Согласно отчету "Быстрая оценка вреда и потребностей в Украине" (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA2), прямой ущерб по итогам первого года войны составляет 135 миллиардов долларов, а нанесенный ущерб — около 290 миллиардов долларов.
"Потребность в восстановлении составляет 411 миллиардов долларов. В приоритете — восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов. Здесь мы нуждаемся в поддержке международных партнеров, как финансовой, так и материально-технической", — отметил Кубраков.
Министр также отметил, что правительство формирует цифровую экосистему, которая обеспечит полную прозрачность и открытость всех процессов, связанных с восстановлением. В частности, речь идет о создании электронной системы управления восстановлением, которая позволит международным партнерам и общественности отслеживать каждый этап реализации проектов восстановления.
Каким сферам нанесен наибольший прямой вред
- жилье — 50,4 миллиарда долларов;
- транспорт — 35,7 миллиарда долларов;
- торговля и промышленность — 10,9 миллиарда долларов;
- энергетика и добывающая отрасль — 10,6 миллиарда долларов;
- сельское хозяйство — 8,7 миллиарда долларов.
Больше всего средств на восстановление нуждаются в транспортной сфере (более 22% общей потребности восстановления), жилищной (почти 17%) и энергетике (более 11%).
В сообщении отмечается, что исследование убытков и потребности восстановления пока не включает данные с временно оккупированных территорий. После их освобождения там будет дополнительно собираться информация. Отчет был создан в сотрудничестве банка с правительством Украины, в частности, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций (ООН).
Напомним, ранее в правительстве рассказывали, что хотят получить от рф компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS