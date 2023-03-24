Світовий банк оцінив, скільки Україні потрібно коштів на відбудову після війни

Найбільше від війни постраждали сфери житла та транспорту

Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерство інфраструктури України.

Оцінка збитків від війни

Відповідно до звіту "Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні" (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA2), пряма шкода за підсумками першого року війни становить 135 мільярдів доларів, а завдані збитки — близько 290 мільярдів доларів.

"Потреба у відновленні загалом становить 411 мільярдів доларів. У пріоритеті — відбудова критичної інфраструктури, житла та важливих соціальних і транспортних об’єктів. Тут ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, як фінансової, так і матеріально-технічної", — зазначив Кубраков.

Міністр також зазначив, що уряд наразі формує цифрову екосистему, яка забезпечить повну прозорість та відкритість усіх процесів, пов’язаних з відбудовою. Зокрема, йдеться про створення Електронної системи управління відбудовою, яка дозволить міжнародним партнерам та громадськості відстежувати кожен етап реалізації проектів відновлення.

Яким сферам завдана найбільша пряма шкода

житло – 50,4 мільярда доларів;

транспорт – 35,7 мільярда доларів;

торгівля та промисловість – 10,9 мільярда доларів;

енергетика та видобувна галузь – 10,6 мільярда доларів;

сільське господарство – 8,7 мільярда доларів.

Найбільше коштів на відновлення потребують транспортна сфера (понад 22% загальної потреби відновлення), житлова (майже 17%) та енергетика (понад 11%).

У повідомленні наголошується, що дослідження шкоди та потреб відновлення наразі не включає дані з тимчасово окупованих територій. Після їх звільнення там буде додатково збиратися інформація. Звіт було створено у співпраці банку з урядом України, зокрема Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Єврокомісією та Організацією Об’єднаних Націй (ООН).

Нагадаємо, раніше в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS