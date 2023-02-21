Всемирный банк выделит Укрзализныце 25 млн долларов гранту - куда пойдут деньги

Деньги планируют направить на покупку и строительство контейнерных платформ

Всемирный банк выделит украинскому национальному железнодорожному перевозчику "Укрзализныця", который продолжает работать в убыток, 25 миллионов долларов гранта. Их планируют направить на покупку и строительство контейнерных платформ.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

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Как рассказал чиновник, всего Всемирный банк выделит вдвое больше средств, однако только половину из них получит железнодорожный перевозчик. Так, международное финучреждение объявило о выделении дополнительных 50 млн долларов грантового финансирования.

Деньги должны пойти на ремонт и восстановление украинской транспортной сети, повышение пропускных возможностей экспортно-импортных коридоров, а также гуманитарную помощь.

Остальные средства получит новосозданное Государственное агентство по восстановлению для восстановления мостов.

"Всемирный банк выделяет 50 млн долл., 25 млн долл. пойдет на УЗ. Это два проекта платформ под контейнерные перевозки: закупка и строительство", - сообщил Камышин.

Сейчас Укрзализныця ждет выделения соответствующей суммы денег.

Известно, что грант Всемирный банк выделит в дополнение к 535 миллионам долларов кредитных средств, которые согласовали ранее.

Ущерб УЗ

Укрзализныця закончила 2022 военный год с чистым убытком почти 11 млрд гривен. Не помогла и многомиллиардная государственная поддержка.

Так, объем ущерба от пассажирских перевозок составил 13 млрд гривен. Хотя предприятие получило от государства 10 млрд гривен финансовой помощи.

В 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок "Укрзализныця" ожидает убытков в 20,2 миллиарда гривен.

Напомним, совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.