Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Світовий банк виділить Укрзалізниці $25 млн гранту: куди підуть кошти arrow

Світовий банк виділить Укрзалізниці $25 млн гранту: куди підуть кошти

21 лютого 2023 15:17
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Світовий банк виділить Укрзалізниці 25 млн доларів гранту — куди підуть гроші
Гроші планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Світовий банк виділить українському національному залізничному перевізнику "Укрзалізниця", який продовжує збиткувати, 25 мільйонів доларів гранту. Їх планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Читайте також:

Деталі

Як розповів посадовець, загалом Світовий банк виділить удвічі більше коштів, однак тільки половину з них отримає залізничний перевізник. Так, міжнародна фінустанова оголосила про виділення додаткових 50 млн доларів грантового фінансування.

Гроші мають піти на ремонти та відновлення української транспортної мережі, підвищення пропускних можливостей експортно-імпортних коридорів, а також на гуманітарну допомогу.

Решту коштів отримає новостворена Державна агенція з відновлення для відновлення мостів.

"Світовий банк виділяє 50 млн дол, 25 млн дол піде на УЗ. Це два проєкти платформ під контейнерні перевезення: закупівля та будівництво", — повідомив Камишін.

Зараз Укрзалізниця чекає на виділення відповідної суми грошей.

Відомо, що грант Світовий банк виділить на додаток до 535 мільйонів доларів кредитних коштів, які погодили раніше.

Збитки УЗ

Укрзалізниця закінчила 2022 воєнний рік із чистим збитком майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.

Так, обсяг збитків від пасажирських перевезень становив 13 млрд гривень. Хоч підприємство отримало від держави 10 млрд гривень фінансової допомоги.

У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень "Укрзалізниця" очікує збитків у 20,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:25 Великий авіаперевізник Німеччини скасував 34 тис. рейсів: названо причину

16:19 Французька компанія подала до суду на російський "Газпром" за недопостачання газу

Новина з фото

16:19 Путін нагородив ракетну бригаду, яка збила малайзійський "Боїнг"

16:19 Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор "Хатайспору"

16:15 Ядерні випробування КНДР забруднюють ґрунтові води: яким країнам це загрожує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:10 Для українських водіїв хочуть запровадити ще одну вимогу: за порушення — штраф

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

16:00 Справа "одеської мерії": ВАКС продовжив обмеження заступникам мера

15:59 Росія була попереджена про візит Байдена до Києва: жодних гарантій безпеки не було, — Салліван

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

Новина з відео

11:43 Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

Новина з відео

08:02 ​​​​​​​У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

Актуальне по темі

None 21 Лютий 16:25

Великий авіаперевізник Німеччини скасував 34 тис. рейсів: названо причину

None 21 Лютий 16:20

Французька компанія подала до суду на російський "Газпром" за недопостачання газу

None 21 Лютий 16:19

Путін нагородив ракетну бригаду, яка збила малайзійський "Боїнг"

None 21 Лютий 15:58

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор "Хатайспору"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB