Світовий банк виділить Укрзалізниці 25 млн доларів гранту — куди підуть гроші

Гроші планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ

Світовий банк виділить українському національному залізничному перевізнику "Укрзалізниця", який продовжує збиткувати, 25 мільйонів доларів гранту. Їх планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Як розповів посадовець, загалом Світовий банк виділить удвічі більше коштів, однак тільки половину з них отримає залізничний перевізник. Так, міжнародна фінустанова оголосила про виділення додаткових 50 млн доларів грантового фінансування.

Гроші мають піти на ремонти та відновлення української транспортної мережі, підвищення пропускних можливостей експортно-імпортних коридорів, а також на гуманітарну допомогу.

Решту коштів отримає новостворена Державна агенція з відновлення для відновлення мостів.

"Світовий банк виділяє 50 млн дол, 25 млн дол піде на УЗ. Це два проєкти платформ під контейнерні перевезення: закупівля та будівництво", — повідомив Камишін.

Зараз Укрзалізниця чекає на виділення відповідної суми грошей.

Відомо, що грант Світовий банк виділить на додаток до 535 мільйонів доларів кредитних коштів, які погодили раніше.

Збитки УЗ

Укрзалізниця закінчила 2022 воєнний рік із чистим збитком майже 11 млрд гривень. Не допомогла і багатомільярдна державна підтримка.

Так, обсяг збитків від пасажирських перевезень становив 13 млрд гривень. Хоч підприємство отримало від держави 10 млрд гривень фінансової допомоги.

У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень "Укрзалізниця" очікує збитків у 20,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.