Київстар поднимет цены на некоторые тарифы — что изменится

Тарифы Київстар изменятся — на сколько поднимут цены
Украинский оператор мобильной связи "Київстар" готовится к обновлению своих тарифов. Это будет сопровождаться увеличением их стоимости, но также приведет к расширению набора услуг. Повышение цен будет осуществляться неравномерно: для некоторых тарифов стоимость увеличится на 25 грн, а для других — на 55 грн.
Об этом говорится на портале "Київстар".
В сообщении говорится, что компания обновляет наполнение и условия обслуживания:
- Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года;
- Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.
Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с 2023 года и раньше.
Дополнительные услуги можно использовать в обновленных тарифах:
- Минуты для звонков в другие сети;
- Дополнительные гигабайты мобильного Интернета;
- Дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы;
- Роуминг как дома — пользуйтесь условиями тарифа за границей.
"Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", — рассказали в "Київстар".
Изменения ввели по следующим причинам:
- намерение "предложить абонентам больше возможностей для общения с родными";
- желание "инвестировать в расширение и киберзащиту".
Как изменятся тарифы
Эксперты независимого сообщества MZU сообщили, что в рамках изменения условий тарифов сразу ряд предложений подорожает. Рост стоимости в зависимости от тарифа составит 25-55 грн. В частности:
- Тариф "Твой Новый" подорожает на 45 грн — с 55 до 100 грн;
- Без границ lite — на 25 грн, с 75 до 100 грн;
- Киевстар Комфорт 2018 — на 50 грн, со 100 до 150 грн;
- Твой Любимый — на 55 грн, с 95 до 150 грн;
- Киевстар Комфорт — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
- Мир на связи — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
- Киевстар Всегда Онлайн 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
- Киевстар онлайн+ 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
- Безлим Соцсети — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
- Твой Прорывной — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
- "Вкусный" — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
- "Вкусный 2020" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
- Общение без границ — на 40 грн, со 160 до 200 грн;
- Love UA — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
- Онлайн без границ — на 50 грн, со 175 до 225 грн;
- Твой выбор — на 50 грн, со 175 до 225 грн;
- Общение без границ 2019 — на 50 грн, с 225 до 275 грн;
- Развлечения без границ — на 50 грн, с 225 до 275 грн;
- Безлим Видео — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- Твой Оптимум — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- Максимальный Безлим + 2019 — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
- "Вкусный Безлим" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
- Дайте еще! — на 50 грн, с 200 до 250 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, недавно мобильный оператор "Київстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код "077".
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