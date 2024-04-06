Київстар поднимет цены на некоторые тарифы — что изменится

Магазин Київстар. Фото: РБК-Україна

Украинский оператор мобильной связи "Київстар" готовится к обновлению своих тарифов. Это будет сопровождаться увеличением их стоимости, но также приведет к расширению набора услуг. Повышение цен будет осуществляться неравномерно: для некоторых тарифов стоимость увеличится на 25 грн, а для других — на 55 грн.

Об этом говорится на портале "Київстар".

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В сообщении говорится, что компания обновляет наполнение и условия обслуживания:

Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года;

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.

Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с 2023 года и раньше.

Дополнительные услуги можно использовать в обновленных тарифах:

Минуты для звонков в другие сети;

Дополнительные гигабайты мобильного Интернета;

Дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы;

Роуминг как дома — пользуйтесь условиями тарифа за границей.

"Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", — рассказали в "Київстар".

Изменения ввели по следующим причинам:

намерение "предложить абонентам больше возможностей для общения с родными";

желание "инвестировать в расширение и киберзащиту".

Как изменятся тарифы

Эксперты независимого сообщества MZU сообщили, что в рамках изменения условий тарифов сразу ряд предложений подорожает. Рост стоимости в зависимости от тарифа составит 25-55 грн. В частности:

Тариф "Твой Новый" подорожает на 45 грн — с 55 до 100 грн;

Без границ lite — на 25 грн, с 75 до 100 грн;

Киевстар Комфорт 2018 — на 50 грн, со 100 до 150 грн;

Твой Любимый — на 55 грн, с 95 до 150 грн;

Киевстар Комфорт — на 40 грн, со 135 до 175 грн;

Мир на связи — на 50 грн, со 125 до 175 грн;

Киевстар Всегда Онлайн 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;

Киевстар онлайн+ 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;

Безлим Соцсети — на 40 грн, со 135 до 175 грн;

Твой Прорывной — на 40 грн, со 135 до 175 грн;

"Вкусный" — на 50 грн, со 125 до 175 грн;

"Вкусный 2020" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;

Общение без границ — на 40 грн, со 160 до 200 грн;

Love UA — на 50 грн, со 150 до 200 грн;

Онлайн без границ — на 50 грн, со 175 до 225 грн;

Твой выбор — на 50 грн, со 175 до 225 грн;

Общение без границ 2019 — на 50 грн, с 225 до 275 грн;

Развлечения без границ — на 50 грн, с 225 до 275 грн;

Безлим Видео — на 50 грн, с 250 до 300 грн;

Твой Оптимум — на 50 грн, с 250 до 300 грн;

Максимальный Безлим + 2019 — на 50 грн, с 250 до 300 грн;

"Вкусный Безлим" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;

Дайте еще! — на 50 грн, с 200 до 250 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно мобильный оператор "Київстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код "077".

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