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Тарифы Київстар изменятся — на сколько поднимут цены

6 апреля 2024 12:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Київстар поднимет цены на некоторые тарифы — что изменится
Магазин Київстар. Фото: РБК-Україна
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинский оператор мобильной связи "Київстар" готовится к обновлению своих тарифов. Это будет сопровождаться увеличением их стоимости, но также приведет к расширению набора услуг. Повышение цен будет осуществляться неравномерно: для некоторых тарифов стоимость увеличится на 25 грн, а для других — на 55 грн.

Об этом говорится на портале "Київстар".

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В сообщении говорится, что компания обновляет наполнение и условия обслуживания:

  • Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года;
  • Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.

Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с 2023 года и раньше.

Дополнительные услуги можно использовать в обновленных тарифах:

  • Минуты для звонков в другие сети;
  • Дополнительные гигабайты мобильного Интернета;
  • Дополнительные сервисы по выбору, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы;
  • Роуминг как дома — пользуйтесь условиями тарифа за границей.

"Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", — рассказали в "Київстар".

Изменения ввели по следующим причинам:

  • намерение "предложить абонентам больше возможностей для общения с родными";
  • желание "инвестировать в расширение и киберзащиту".

Как изменятся тарифы

Эксперты независимого сообщества MZU сообщили, что в рамках изменения условий тарифов сразу ряд предложений подорожает. Рост стоимости в зависимости от тарифа составит 25-55 грн. В частности:

  • Тариф "Твой Новый" подорожает на 45 грн — с 55 до 100 грн;
  • Без границ lite — на 25 грн, с 75 до 100 грн;
  • Киевстар Комфорт 2018 — на 50 грн, со 100 до 150 грн;
  • Твой Любимый — на 55 грн, с 95 до 150 грн;
  • Киевстар Комфорт — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • Мир на связи — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • Киевстар Всегда Онлайн 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • Киевстар онлайн+ 2019 — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • Безлим Соцсети — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • Твой Прорывной — на 40 грн, со 135 до 175 грн;
  • "Вкусный" — на 50 грн, со 125 до 175 грн;
  • "Вкусный 2020" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
  • Общение без границ — на 40 грн, со 160 до 200 грн;
  • Love UA — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
  • Онлайн без границ — на 50 грн, со 175 до 225 грн;
  • Твой выбор — на 50 грн, со 175 до 225 грн;
  • Общение без границ 2019 — на 50 грн, с 225 до 275 грн;
  • Развлечения без границ — на 50 грн, с 225 до 275 грн;
  • Безлим Видео — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • Твой Оптимум — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • Максимальный Безлим + 2019 — на 50 грн, с 250 до 300 грн;
  • "Вкусный Безлим" — на 50 грн, со 150 до 200 грн;
  • Дайте еще! — на 50 грн, с 200 до 250 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно мобильный оператор "Київстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код "077".

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