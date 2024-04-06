Київстар підніме ціни на деякі тарифи — що зміниться

Магазин Київстар. Фото: РБК-Україна

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" готується до оновлення своїх тарифів. Це супроводжуватиметься збільшенням їх вартості, але також призведе до розширення набору послуг. Підвищення цін буде здійснюватися нерівномірно: для деяких тарифів вартість збільшиться на 25 грн, а для інших — на 55 грн.

Про це сказано на порталі "Київстар".

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У повідомленні сказано, що компанія оновлює наповнення й умови обслуговування:

Для деяких тарифів передплати — з 9 квітня 2024 року;

Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року.

Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з 2023 року й раніше.

Додаткові послуги, які можна використовувати в оновлених тарифах:

Хвилини для дзвінків на інші мережі;

Додаткові гігабайти мобільного інтернету;

Додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах — Суперсили;

Роумінг як вдома — користуйтеся умовами тарифу за кордоном.

"Також ми уніфіковуємо умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів. Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби", — розповіли у "Київстар".

Зміни запровадили за наступних причин:

намір "запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування з рідними";

бажання "інвестувати у розширення та кіберзахист".

Як змінять тарифи

Експерти незалежної спільноти MZU повідомили, що в межах змін умов тарифів одразу низка пропозицій здорожчає. Зростання вартості залежно від тарифу складатиме 25-55 грн. Зокрема:

Тариф "Твій Новий" здорожчає на 45 грн — з 55 до 100 грн;

Без кордонів lite — на 25 грн, з 75 до 100 грн;

Київстар Комфорт 2018 — на 50 грн, зі 100 до 150 грн;

Твій Улюблений — на 55 грн, з 95 до 150 грн;

Київстар Комфорт — на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

Світ на зв'язку — на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Київстар Завжди Онлайн 2019 — на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Київстар онлайн+ 2019 — на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

Безлім Соцмережі — на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

Твій Проривний — на 40 грн, зі 135 до 175 грн;

"Смачний" — на 50 грн, зі 125 до 175 грн;

"Смачний 2020" — на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Спілкування без кордонів — на 40 грн, зі 160 до 200 грн;

Love UA — на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Онлайн без кордонів — на 50 грн, зі 175 до 225 грн;

Твій вибір — на 50 грн, зі 175 до 225 грн;

Спілкування без кордонів 2019 — на 50 грн, з 225 до 275 грн;

Розваги без кордонів — на 50 грн, з 225 до 275 грн;

Безлім Відео — на 50 грн, з 250 до 300 грн;

Твій Оптимум — на 50 грн, з 250 до 300 грн;

Максимальний Безлім + 2019 — на 50 грн, з 250 до 300 грн;

"Смачний Безлім" — на 50 грн, зі 150 до 200 грн;

Дайте ще! — на 50 грн, з 200 до 250 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно мобільний оператор "Київстар" оголосив про запровадження для номерів мережі нового коду. Компанії дозволили ввести у користування код "077".

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