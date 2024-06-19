Тарифы на водоснабжение могут подскочить — где ждать новых цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Об этом рассказали в ЧАО "АК "Киевводоканал".

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Отмена решения Нацкомиссия о повышении тарифов

В компании считают незаконным решение об отмене намерения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тарифы. Это привело к ряду проблем в отрасли.

"В июне 2023 года тарифы, установленные НКРЭКУ, были незаконно отменены, что привело к значительным финансовым трудностям для предприятий этой отрасли. Незаконная отмена тарифов для водоканалов в июне 2023 года и отсутствие надлежащего тарифного регулирования имеют серьезные последствия для водоснабжения и водоотведения в Украине", — объяснили специалисты водоканала.

Как уверяют коммунальщики, из-за отсутствия корректировки тарифов в сторону повышения на холодную воду, назревают риски для финансовой стабильности компании, ведь отмена повышения тарифов лишила возможности получать средства для поддержки деятельности. Из-за отсутствия постоянного источника финансирования сложно планировать бюджет и инвестиции. Это не позволяет осуществлять модернизацию инфраструктуры для качественного водоснабжения.

Также существует проблема отсутствия государственных компенсаций. Выросли в стоимости энергоносители, реагенты и другие материалы.

У "Киевводоканала" нет достаточно ресурсов для обеспечения надлежащего обслуживания объектов инфраструктуры и своевременного реагирования на аварийные ситуации, ухудшается качество предоставленных услуг.

Как планируют изменить тарифы на воду

Размеры тарифов и их введение для "Киевводоканала" принимает НКРЭКУ. Единого тарифа для воды не существует. В частности, тариф на водоснабжение в столице равняется 16,16 грн, а водоотвода — 14,22 грн, а вместе с НДС — 30,38 грн.

В случае двухэтапного повышения тарифов, как предлагала НКРЭКУ, стоимость сначала повысилась на 34,2%, а в дальнейшем еще на 15%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Государственной инспекции энергетического надзора оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре известно, откуда будут брать деньги.

Также мы писали, что Украине части льготников и получателей жилищных субсидий следует обратиться в Пенсионный фонд для продолжения получения выплат. Это нужно сделать до 1 июля 2024 года.