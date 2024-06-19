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Тарифи на воду можуть зрости — пояснення водоканалів

19 червня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на водопостачання можуть підскочити — де чекати нових цін
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Про це розповіли у ПрАТ "АК "Київводоканал".

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Скасування рішення Нацкомісія про підняття тарифів

У компанії вважають незаконним рішення про скасування наміру Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити тарифи. Це призвело до низки проблем у галузі.

"У червні 2023 року тарифи, встановлені НКРЕКП, були незаконно скасовані, що призвело до значних фінансових труднощів для підприємств цієї галузі. Незаконне скасування тарифів для водоканалів у червні 2023 року та відсутність належного тарифного регулювання мають серйозні наслідки для галузі водопостачання та водовідведення в Україні", — пояснили фахівці водоканалу.

Як запевняють комунальники, через відсутність коригування тарифів у бік підвищення на холодну воду, назрівають ризики для фінансової стабільності компанії, адже скасування підвищення тарифів позбавило можливості отримувати кошти для підтримки діяльності. Через відсутність постійного джерела фінансування складно планувати бюджет та інвестиції. Це не дозволяє здійснювати модернізацію інфраструктури для якісного водопостачання.

Також існує проблема відсутності державних компенсацій. Зросли у вартості енергоносії, реагенти та інші матеріали.

У "Київводоканалу" немає достатньо ресурсів для забезпечення належного обслуговування об'єктів інфраструктури та своєчасного реагування на аварійні ситуації, погіршується якість наданих послуг.

Як планують змінити тарифи на воду

Розміри тарифів та їх запровадження для "Київводоканалу" ухвалює НКРЕКП. Єдиного тарифу для води не існує. Зокрема, тариф на водопостачання в столиці дорівнює 16,16 грн, а водовідведення — 14,22 грн, а разом із ПДВ — 30,38 грн.

У разі двоетапного підвищення тарифів, як пропонувала НКРЕКП, вартість спочатку підвищилась на 34,2%, а надалі — ще на 15%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, відомо, звідки будуть брати гроші.

Також ми писали, що Україні частині пільговиків та отримувачів житлових субсидій потрібно звернутися до Пенсійного фонду для продовження отримання виплат. Це необхідно зробити до 1 липня 2024 року.

тарифи
комунальні послуги
водопостачання
вода
ціни

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