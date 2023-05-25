Техосмотр в 2023 году – какие авто должны пройти проверку и какие сейчас цены

Водитель управляет автомобилем. Фото: Freepik

В Украине власти намерены обновить правила технического осмотра автомобилей в соответствии с нормами Европейского Союза (ЕС). В 2023 году еще действует старое законодательство.

Новини.LIVE рассказывают, какие правила предусмотрены сейчас и какие цены.

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Кому нужно пройти техосмотр в 2023-м

Обязательный технический контроль должны проходить транспортные средства, пользующиеся магистральными путями независимо от вида регистрации собственности. Его обязательно нужно пройти:

грузовикам, которым больше одного года (раз в год);

автобусам, эксплуатирующим более двух лет (раз в полгода);

грузопассажирским авто весом до 3,5 тонны, которым более двух лет (один раз в два года);

легковушкам, использующим для работы в такси, которым больше двух лет (раз в год);

тракторам, эксплуатирующим более двух лет (раз в два года);

спецавтотранспорту — автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, "скорые" (ежегодно);

колесно-транспортным средствам, транспортирующим опасные, токсичные и легковоспламеняющиеся грузы (один год со дня изготовления транспорта и каждые полгода после этого).

От проверки технического состояния освобождаются следующие автомобили:

транспорт, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не используются для получения прибыли;

новые легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, срок эксплуатации не превышает двух лет.

Во сколько обойдется техосмотр

По информации Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость технического осмотра авто в 2023 году следующая:

от 1,12 тыс. грн — легковые авто;

от 1,34 тыс. грн — автобусы массой более пяти тонн;

от 1,44 тыс. грн — грузовые машины массой более 12 тонн.

Техосмотр прицепов стоит не менее 1,12 тыс. грн за самые легкие модели, более 10 тонн — 1,32 тыс. грн.

Напомним, в Украине, кроме правил перевозки пассажиров и багажа в салоне, действуют правила комплектования багажного отделения, за несоблюдение которых водителю грозит штраф.

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