Техогляд у 2023 році — які авто мають пройти перевірку та які зараз ціни

Водій керує автомобілем. Фото: Freepik

В Україні влада має намір оновити правила технічного огляду автомобілів відповідно до норм Європейського Союзу (ЄС). У 2023 році ще діє старе законодавство.

Новини.LIVE розповідають, які правила передбачені зараз та які ціни.

Читайте також:

Кому потрібно пройти техогляд у 2023-му

Обов’язковий технічний контроль мають проходити транспортні засоби, які користуються магістральними шляхами, незалежно від виду реєстрації власності. Його обов’язково потрібно пройти:

вантажівкам, яким більше одного року (раз за рік);

автобусам, які експлуатують більше двох років (раз на пів року);

вантажно-пасажирським авто вагою до 3,5 тонн, яким більше двох років (один раз за два роки);

легковикам, що використовують для роботи в таксі, яким більше двох років (раз на рік);

тракторам, які експлуатують більше двох років (раз на два роки);

спецавтотранспорту — автокрани, пожежні авто, автомобільні вежі, сміттєвози, "швидкі" (щороку);

колісно-транспортним засобам, що транспортують небезпечні, токсичні і легкозаймисті вантажі (один рік з дня виготовлення транспорту та кожні пів року після цього).

Від перевірки технічного стану звільняються такі авто:

транспорт, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо їх не використовують для отримання прибутку;

нові легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує двох років.

У скільки обійдеться техогляд

За інформацією Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість технічного огляду авто у 2023 році наступна:

від 1,12 тис. грн — легкові авто;

від 1,34 тис. грн — автобуси масою більше п'яти тонн;

від 1,44 тис. грн — вантажні машини масою більше 12 тонн.

Техогляд причепів коштує щонайменше 1,12 тис. грн за найлегші моделі, за понад 10 тонн — 1,32 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні окрім правил перевезення пасажирів та багажу в салоні, діють правила комплектування багажного відділення, за недотримання яких водієві загрожує штраф.

Раніше ми писали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.