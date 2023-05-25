Техогляд у 2023 році: які авто мають пройти перевірку та які зараз ціни
В Україні влада має намір оновити правила технічного огляду автомобілів відповідно до норм Європейського Союзу (ЄС). У 2023 році ще діє старе законодавство.
Новини.LIVE розповідають, які правила передбачені зараз та які ціни.
Кому потрібно пройти техогляд у 2023-му
Обов’язковий технічний контроль мають проходити транспортні засоби, які користуються магістральними шляхами, незалежно від виду реєстрації власності. Його обов’язково потрібно пройти:
- вантажівкам, яким більше одного року (раз за рік);
- автобусам, які експлуатують більше двох років (раз на пів року);
- вантажно-пасажирським авто вагою до 3,5 тонн, яким більше двох років (один раз за два роки);
- легковикам, що використовують для роботи в таксі, яким більше двох років (раз на рік);
- тракторам, які експлуатують більше двох років (раз на два роки);
- спецавтотранспорту — автокрани, пожежні авто, автомобільні вежі, сміттєвози, "швидкі" (щороку);
- колісно-транспортним засобам, що транспортують небезпечні, токсичні і легкозаймисті вантажі (один рік з дня виготовлення транспорту та кожні пів року після цього).
Від перевірки технічного стану звільняються такі авто:
- транспорт, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо їх не використовують для отримання прибутку;
- нові легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує двох років.
У скільки обійдеться техогляд
За інформацією Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість технічного огляду авто у 2023 році наступна:
- від 1,12 тис. грн — легкові авто;
- від 1,34 тис. грн — автобуси масою більше п'яти тонн;
- від 1,44 тис. грн — вантажні машини масою більше 12 тонн.
Техогляд причепів коштує щонайменше 1,12 тис. грн за найлегші моделі, за понад 10 тонн — 1,32 тис. грн.
Нагадаємо, в Україні окрім правил перевезення пасажирів та багажу в салоні, діють правила комплектування багажного відділення, за недотримання яких водієві загрожує штраф.
Раніше ми писали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.