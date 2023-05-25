Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Техогляд у 2023 році: які авто мають пройти перевірку та які зараз ціни arrow

Техогляд у 2023 році: які авто мають пройти перевірку та які зараз ціни

25 травня 2023 09:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Техогляд у 2023 році — які авто мають пройти перевірку та які зараз ціни
Водій керує автомобілем. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада має намір оновити правила технічного огляду автомобілів відповідно до норм Європейського Союзу (ЄС). У 2023 році ще діє старе законодавство.

Новини.LIVE розповідають, які правила передбачені зараз та які ціни.

Читайте також:

Кому потрібно пройти техогляд у 2023-му

Обов’язковий технічний контроль мають проходити транспортні засоби, які користуються магістральними шляхами, незалежно від виду реєстрації власності. Його обов’язково потрібно пройти:

  • вантажівкам, яким більше одного року (раз за рік);
  • автобусам, які експлуатують більше двох років (раз на пів року);
  • вантажно-пасажирським авто вагою до 3,5 тонн, яким більше двох років (один раз за два роки);
  • легковикам, що використовують для роботи в таксі, яким більше двох років (раз на рік);
  • тракторам, які експлуатують більше двох років (раз на два роки);
  • спецавтотранспорту — автокрани, пожежні авто, автомобільні вежі, сміттєвози, "швидкі" (щороку);
  • колісно-транспортним засобам, що транспортують небезпечні, токсичні і легкозаймисті вантажі (один рік з дня виготовлення транспорту та кожні пів року після цього).

Від перевірки технічного стану звільняються такі авто:

  • транспорт, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо їх не використовують для отримання прибутку;
  • нові легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не перевищує двох років.

У скільки обійдеться техогляд

За інформацією Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість технічного огляду авто у 2023 році наступна:

  • від 1,12 тис. грн — легкові авто;
  • від 1,34 тис. грн — автобуси масою більше п'яти тонн;
  • від 1,44 тис. грн — вантажні машини масою більше 12 тонн.

Техогляд причепів коштує щонайменше 1,12 тис. грн за найлегші моделі, за понад 10 тонн — 1,32 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні окрім правил перевезення пасажирів та багажу в салоні, діють правила комплектування багажного відділення, за недотримання яких водієві загрожує штраф. 

Раніше ми писали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB