Тендер на уборку за 51 млн грн — в аэропорту Борисполь дали объяснение

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: google.com

Государственное предприятие "Международный аэропорт Борисполь" прокомментировало объявленный тендер по заказу услуги по комплексному обслуживанию объектов аэропорта на портале Prozzoro. Ожидаемая стоимость уборки неработающего аэропорта составляет 51,7 млн гривен.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы госкомпании.

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В администрации госпредприятия решили объяснить процедуру закупки во избежание "манипулятивных формулировок в некоторых СМИ".

ГП "Борисполь" объявило тендер на закупку услуг по комплексному обслуживанию внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов 15 июня 2023 года. Необходимость такой закупки объясняют тем, что хоть аэропорт не работает, но требует поддержки в надлежащем состоянии производственных помещений.

"Несмотря на то, что аэропорт на время военного положения находится в простое, существует необходимость в поддержании в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении аэропорт функционирует", — говорится в сообщении.

Согласно условиям тендерной документации, требования по ежедневному, круглосуточному и непрерывному предоставлению услуг не применяются во время военного положения в Украине, а их предоставление может начаться на основе письменной заявки от аэропорта.

"То есть, если аэропорт не будет нуждаться в уборке как в целом, так и по отдельным помещениям, то письменная заявка не будет предоставляться, соответственно средства не будут расходоваться. Подтверждением является фиксация в тендерной документации права аэропорта уменьшать объем закупки услуг в случае производственной потребности и отсутствие обязанности заказывать услуги в полном объеме по каждой группе уборки", — пояснили в администрации аэропорта.

Аэропорт — государственное предприятие, поэтому осуществляет закупки в рамках норм действующего законодательства, предусматривающего преждевременную подготовку. Поскольку тендерные процедуры проходят долго и осуществление закупки может не происходить за несколько раз, аэропорт мог бы оказаться под угрозой невозможности содержания своих помещений в надлежащем состоянии. Поэтому процедуру провели заранее, добавили в пресс-центре ГП МА "Борисполь".

Источник: ГП Борисполь

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