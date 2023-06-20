Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Тендер на прибирання за 51 млн грн: керівництво аеропорту "Бориспіль" дало пояснення arrow

Тендер на прибирання за 51 млн грн: керівництво аеропорту "Бориспіль" дало пояснення

20 червня 2023 09:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендер на прибирання за 51 млн грн — в аеропорту Бориспіль дали пояснення
Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" прокоментувало оголошений тендер на замовлення послуги з комплексного обслуговування обʼєктів аеропорту на порталі Prozzoro. Очікувана вартість прибирання аеропорту, який не працює, становить 51,7 млн гривень.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на офіційне повідомлення пресслужби держкомпанії.

Читайте також:

Що кажуть в аеропорту "Бориспіль"

В адміністрації держпідприємства вирішили пояснити процедуру закупівлі з метою уникнення "маніпулятивних формулювань, які використовують деякі ЗМІ".

ДП "Бориспіль" оголосило тендер на закупівлю послуг з комплексного обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів 15 червня 2023 року. Необхідність такої закупівлі пояснюють тим, що хоч аеропорт не працює, але вимагає підтримки в належному стані виробничих приміщень.

"Попри те, що аеропорт на час військового стану перебуває в простої, існує необхідність у підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні аеропорт функціонує", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до умов тендерної документації, вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовуються під час воєнного стану в Україні, а їх надання може розпочатися на основі письмової заявки від аеропорту.

"Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання", — пояснили в адміністрації аеропорту.

Аеропорт — державне підприємство, тому здійснює закупівлі в рамках норм чинного законодавства, яке передбачає завчасну підготовку. Оскільки тендерні процедури відбуваються довго і здійснення закупівлі може не відбуватися з кількох разів, аеропорт міг би опинитися під загрозою неможливості утримання своїх приміщень у належному стані. Тому процедуру провели заздалегідь, додали у пресцентрі ДП МА "Бориспіль".

ДП Бориспіль

ДП Бориспіль

Джерело: ДП Бориспіль

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB