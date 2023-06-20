Тендер на прибирання за 51 млн грн — в аеропорту Бориспіль дали пояснення

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: google.com

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" прокоментувало оголошений тендер на замовлення послуги з комплексного обслуговування обʼєктів аеропорту на порталі Prozzoro. Очікувана вартість прибирання аеропорту, який не працює, становить 51,7 млн гривень.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на офіційне повідомлення пресслужби держкомпанії.

Читайте також:

Що кажуть в аеропорту "Бориспіль"

В адміністрації держпідприємства вирішили пояснити процедуру закупівлі з метою уникнення "маніпулятивних формулювань, які використовують деякі ЗМІ".

ДП "Бориспіль" оголосило тендер на закупівлю послуг з комплексного обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів 15 червня 2023 року. Необхідність такої закупівлі пояснюють тим, що хоч аеропорт не працює, але вимагає підтримки в належному стані виробничих приміщень.

"Попри те, що аеропорт на час військового стану перебуває в простої, існує необхідність у підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні аеропорт функціонує", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до умов тендерної документації, вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовуються під час воєнного стану в Україні, а їх надання може розпочатися на основі письмової заявки від аеропорту.

"Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання", — пояснили в адміністрації аеропорту.

Аеропорт — державне підприємство, тому здійснює закупівлі в рамках норм чинного законодавства, яке передбачає завчасну підготовку. Оскільки тендерні процедури відбуваються довго і здійснення закупівлі може не відбуватися з кількох разів, аеропорт міг би опинитися під загрозою неможливості утримання своїх приміщень у належному стані. Тому процедуру провели заздалегідь, додали у пресцентрі ДП МА "Бориспіль".

Джерело: ДП Бориспіль

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".