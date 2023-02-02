Как международные санкции влияют на экономику россии

Российская экономика страдает из-за российской же политики

Война россии против Украины спровоцировала международные санкции в отношении агрессора, целью которых является уменьшение возможностей российской экономики финансировать военные действия.

Аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute — проанализировал эффективность этих санкций по состоянию на февраль 2023 года.

Новини.LIVE публикуют основные выводы аналитического исследования.

Внешняя среда значительно ухудшится в 2023 году

Санкции против российского экспорта нефти и газа только сейчас начинают действовать

Санкции по нефти и газу стартовали с эмбарго ЕС на сырую нефть, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года.

С внедрением эмбарго на нефтепродукты, вводимое с 5 февраля 2023 года, примерно 40% экспорта нефти и газа окажется под санкциями.

При этом крупнейшими импортерами российской нефти, которые не ввели ограничения, являются Китай, Индия, Корея и Турция.

Более высокие цены компенсировали снижение объемов экспорта в 2022 году

В 2022 году экспорт углеводородов из россии в страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) падал. В декабре поток природного газа в ЕС и Великобританию снизился более чем на 75% по сравнению со средним показателем 2021 года.

Однако существенно более высокие цены, особенно на газ, с лихвой компенсировали падение объемов экспорта в течение большей части 2022 года.

Способность россии переориентировать экспорт нефти сохранила производство

Экспорт сырой нефти в страны "Большой семерки" упал почти на 50% по сравнению со средним показателем 2021 года до 3,7 млн тонн в ноябре.

В то же время российский экспорт в другие страны значительно вырос, достигнув 8,4 млн тонн в ноябре, и сейчас составляет 70% от общего объема. Это перенаправление экспортных потоков позволило россии поддерживать добычу сырой нефти, тогда как добыча природного газа заметно снизилась.

Фото: Freepik

Уменьшение импорта поддержало торговый баланс

По оценкам KSE Institute, в 2022 году экспорт российских товаров достиг 542 млрд долларов, что на 9,7% больше, чем в прошлом году. При этом импорт снизился до 285 млрд долларов, что на 6,4% меньше по сравнению с 2021 годом, несмотря на возобновление в последние месяцы.

В результате торговый баланс россии в прошлом году достиг рекордной отметки в 257 млрд долларов (по сравнению со 190 млрд долларов в 2021 году).

Динамика экспорта и импорта значительно отличалась

Российский экспорт поначалу оставался стабильным, несмотря на потери на традиционных рынках, таких как ЕС, Великобритания и США. Это объясняется тем, что более низкие цены на энергоносители во втором полугодии 2022 года с лихвой компенсировали переориентацию россии на альтернативные направления экспорта — в Китай, Индию и Турцию.

Вместе с тем, что касается импорта, то россия не смогла заменить торговлю с ЕС и США, хотя импорт из Китая возобновился.

Внешняя среда быстро меняется

Профицит текущего счета россии упал до 31,4 млрд долларов в первом квартале 2022 года, что является самым низким показателем с начала 2021 года.

Месячные данные показывают, что декабрь был особенно слаб — всего 4,1 млрд долларов, что меньше, чем любой другой профицит с конца 2020 года. Это указывает на очевидное влияние эмбарго ЕС на сырую нефть и способность Европы отказаться от российского газа.

Экспорт российской нефти и газа и дальше будет снижаться

В KSE Institute ожидают значительного снижения объемов экспорта нефти и газа в 2023 году — на 19,6% и 27,9% соответственно.

Цены, уже замедлявшиеся во второй половине 2022 года, в 2023 году упадут еще — на 31,4% (нефть) и на 40,2% (газ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важно, что аналитики не ожидают отскока в 2024 году. Напротив, цены на газ будут падать дальше.

Более низкие объемы экспорта и цены приведут к снижению поступлений от нефти и газа на 50% в текущем году.

Фото: Reuters

Примечательно, что уровень около 40 млрд долларов за квартал исторически являлся критическим порогом для российской экономики.

Дополнительные санкции могут усилить давление

Чтобы усугубить вызовы для российской экономики, аналитики предлагают новые нефтяные и газовые санкции. По предварительным оценкам, эти меры снизят доходы россии от нефти и газа на 54 млрд долларов и 65 млрд долларов в 2023-2024 годах соответственно. Это лишит россию финансирования импорта, исчерпает резервы и разоблачит экономическую и финансовую уязвимость.

К чему приведет снижение экспорта и производства углеводородов

Ожидается резкое сокращение экономики россии

Российская экономика превзошла ожидания в 2022 году — сокращение ВВП, вероятно, не превысит 3%.

Однако резкое снижение экспорта нефти и газа, а также производства сильно повлияют на экономику в 2023 году. Ожидается, что в этом году реальный ВВП сократится на 6,1%, а в 2024 году еще на 2,0%.

Экспорт больше не компенсирует слабый внутренний спрос

2023-2024 годы отличаются от прошлого года тем, что экспорт больше не будет компенсировать более слабый внутренний спрос. К 2024 году российская экономика будет примерно на 11% меньше, чем в 2021 году, и на 16% меньше, чем в сценарии без войны.

Важно, что за кризисом, вызванным войной/санкциями, не последует восстановление, а скорее длительный период стагнации.

В некоторых секторах эффект от санкций особенно заметен

Влияние санкций на различные секторы российской экономики существенно отличается, однако наибольшее давление испытывает производство автомобилей и фармацевтика.

Однако, например, отсутствие санкций в отношении металлургической промышленности россии ослабляет общее влияние международных санкций.

Менее благоприятная внешняя среда повлияет на государственные финансы

Резкое увеличение расходов привело к дефициту государственного бюджета россии в 3,3 трлн рублей в 2022 году

Министерство финансов россии сообщило о самом большом дефиците за один месяц в декабре в размере 3,9 трлн рублей.

Годовой дефицит в размере 3,3 трлн рублей (или 2,3% ВВП) представляет собой падение на 4,6 трлн по сравнению с довоенным планом. Ключевым фактором здесь являются расходы, которые на 30% превысили первоначальные ожидания из-за расходов на войну.

Поддержкой в прошлом году стали более высокие доходы от нефти и газа

Доходы от нефти и газа выросли из-за высоких цен на нефть и газ в 2021 году (+73%) и первой половине 2022 года (+69%). Однако к концу года мировые цены на энергоносители замедлились, а объемы экспорта стали снижаться. Поскольку поступления не от нефти и газа приостановились из-за рецессии, общие доходы не могли успевать за расходами.

Ожидается значительное увеличение дефицита бюджета в 2023 году

Аналитики прогнозируют снижение доходов россии в 2023-2024 годах из-за сокращения ВВП, а также меньших поступлений от углеводородов. В то же время расходы будут оставаться высокими, поскольку расходы на войну будут продолжать вытеснять другие расходы.

В результате дефицит бюджета значительно увеличится до 6,5% ВВП в 2023 году и 6,1% ВВП в 2024 году.

В случае введения дополнительных санкций налоговое давление возрастет

При введении дополнительных санкций по российскому экспорту нефти и газа доходы страны-агрессора еще больше упадут в 2023-2024 годах. В этом случае дефицит увеличится на 1,7 трлн рублей в этом году и на 2,6 трлн рублей в следующем. Российским властям, вероятно, придется прибегнуть к болезненным сокращениям расходов, не связанных с обороной, а также повышению налогов.

Возрастающие расходы исчерпают резервы и увеличат долги

В 2022 году россия начала тратить средства Фонда национального благосостояния

С начала войны россия потратила 3,7 трлн рублей (около 53 млрд долларов) на поддержку бюджета и страдающих от трудностей компаний. В результате активы Фонда национального благосостояния сократились на 3,2 трлн рублей до 10,4 трлн рублей (148,4 млрд долларов, или 7,8% ВВП).

Дальнейшее использование Фонда национального благосостояния приведет к истощению резервов

Действующее российское законодательство позволяет дополнительно направить в бюджет 4,2 трлн рублей (около 60 млрд долларов) из Фонда в текущем и следующем году. Это снизит ликвидную часть этого критического резерва до примерно 1,9 трлн рублей (1,2% ВВП) к концу 2024 года.

Фото: Freepik

По мнению аналитиков KSE Institute, большие потребности в финансировании приведут к истощению ликвидной части Фонда уже в этом году.

Оставшаяся часть Фонда состоит преимущественно из активов, деноминированных в золоте и юанях. В декабре власти распродали большинство активов фонда, деноминированных в евро, а также все активы, деноминированные в фунтах стерлингов и иенах. Это означает, что дальнейшее государственное финансирование за счет Фонда национального благосостояния может стать проблемой.

Внутренний долг растет

Кроме использования средств Фонда национального благосостояния, только в четвертом квартале 2022 года минфин россии выпустил облигации на рекордные 2,8 трлн рублей (около 47 млрд долларов). Это указывает на то, что финансовое давление уже растет и будет расти дальше, в частности, из-за роста расходов на обслуживание государственного долга.

Наибольшую нагрузку придется нести банковской системе

С начала войны иностранцы в значительной степени избавились от суверенного долга россии — на 560 млрд рублей (около 9,2 млрд долларов, или -21%) по состоянию на ноябрь 2022 года. Следовательно, российские банки должны будут нести большую часть государственного финансового бремени.

Вместе с тем, беспрецедентные санкции в финансовом секторе не спровоцировали системный кризис, из-за чего экономика россии в 2022 году превзошла ожидания.

Но, отмечают эксперты, несмотря на то, что системного финансового кризиса удалось избежать, существуют явные признаки уязвимости, в том числе движение активов домашних хозяйств. Например, домохозяйства переместили средства из долгосрочных инвестиций в наличные деньги, на текущие счета и в иностранные банки.

Санкции оказали большое влияние на резервы

Была заморожена значительная часть международных резервов

До вторжения в Украину у россии было 634 млрд долларов в международных резервах. Однако около 315 млрд долларов были географически расположены в странах, заморозивших активы центрального банка россии.

Качество оставшихся резервов также является проблемой

Ситуация еще более сложная из-за оставшихся активов. Значительную долю — деноминированные в юанях активы и золото — нельзя легко конвертировать в валюту стран "Большой семерки".

Поскольку такие валюты нужны для осуществления внешних платежей, то общая достаточность резервов достаточно хрупкая.

Российский рубль продолжит девальвировать

Поскольку в конце 2022 года внешняя среда стала менее благоприятной, рубль снова стал ослабевать — примерно на 15%.

Аналитики ожидают усиления девальвационного давления на рубль в 2023 году со среднегодовым обменным курсом 75 рублей за доллар США.

Российскую экономику ждет длительный застой

Высокая эмиграция усугубит перспективы российской экономики

В россии рост производительности труда практически не наблюдался после 2014 года и, скорее всего, ситуация ухудшится из-за войны и санкций.

В то же время российская экономика будет страдать от нехватки квалифицированных работников из-за резкого роста эмиграции.

В целом эксперты ожидают длительного периода экономической стагнации, что будет оказывать серьезное влияние на реальные доходы россиян.

Еще одним вызовом для экономики россии является бегство иностранных компаний из страны

Анализ KSE Institute показывает, что только 6% иностранных компаний покинули россию, а 37% находятся в процессе выхода. Тенденции существенно отличаются в зависимости от страны — китайские, итальянские и немецкие предприятия больше всего сомневаются в выходе. Многие компании все еще ждут своего времени.

Поэтому следует принять меры по ускорению их выхода.