Як міжнародні санкції впливають на економіку росії

Російська економіка страждає через російську ж політику

Війна росії проти України спровокувала міжнародні санкції щодо агресора, метою яких є зменшення можливостей російської економіки фінансувати військові дії.

Аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute — проаналізував ефективність цих санкцій станом на лютий 2023 року.

Новини.LIVE публікують основні висновки аналітичного дослідження.

Зовнішнє середовище значно погіршиться в 2023 році

Санкції проти російського експорту нафти і газу тільки зараз починають діяти

Санкції щодо нафти й газу стартували з ембарго ЄС на сиру нафту, яке набуло чинності 5 грудня 2022 року.

З ембарго на нафтопродукти, яке запроваджується з 5 лютого 2023 року, приблизно 40% експорту нафти та газу опиниться під санкціями.

При цьому найбільшими імпортерами російської нафти, які не запровадили обмеження, є Китай, Індія, Корея й Туреччина.

Вищі ціни компенсували зниження обсягів експорту в 2022 році

Протягом 2022 року експорт вуглеводнів з росії до країн "Великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) падав. У грудні потік природного газу до ЄС та Великої Британії знизився на понад 75% порівняно із середнім показником 2021 року.

Проте суттєво вищі ціни, особливо на газ, з надлишком компенсували падіння обсягів експорту протягом більшої частини 2022 року.

Здатність росії переорієнтувати експорт нафти зберегла виробництво

Експорт сирої нафти до країн "Великої сімки" впав майже на 50% порівняно із середнім показником 2021 року до 3,7 млн тонн у листопаді.

Фото: Freepik

Водночас російський експорт до інших країн значно зріс, досягнувши 8,4 млн тонн у листопаді, і зараз становить 70% від загального обсягу. Це перенаправлення експортних потоків дозволило росії підтримувати видобуток сирої нафти, тоді як видобуток природного газу помітно знизився.

Зменшення імпорту підтримало торговий баланс

За оцінками KSE Institute, в 2022 році експорт російських товарів досяг 542 млрд доларів, що на 9,7% більше, ніж у попередньому році. При цьому імпорт знизився до 285 млрд доларів, що на 6,4% менше порівняно з 2021 роком, незважаючи на відновлення в останні місяці.

В результаті торговельний баланс рф минулого року досяг рекордної позначки в 257 млрд доларів (порівняно зі 190 млрд доларів у 2021 році).

Динаміка експорту та імпорту значно відрізнялася

Російський експорт спочатку залишався стабільним, незважаючи на втрати на традиційних ринках, таких як ЄС, Велика Британія та США. Це пояснюється тим, що нижчі ціни на енергоносії в другому пів річчі 2022 року з лишком компенсували переорієнтацію росії на альтернативні напрями експорту — до Китаю, Індії та Туреччини.

Разом з тим, що стосується імпорту, то тут росія не змогла замінити торгівлю ЄС і США, хоча імпорт із Китаю відновився.

Зовнішнє середовище швидко змінюється

Профіцит поточного рахунку росії впав до 31,4 млрд доларів у 1 кварталі 2022 року, що є найнижчим показником з початку 2021 року.

Місячні дані показують, що грудень був особливо слабким — лише 4,1 млрд доларів, що менше, ніж будь-який профіцит з кінця 2020 року. Це вказує на явний вплив ембарго ЄС на сиру нафту та здатність Європи відмовитися від російського газу.

Експорт російської нафти і газу й надалі знижуватиметься

В KSE Institute очікують значного зниження обсягів експорту нафти і газу в 2023 році — на 19,6% і 27,9% відповідно.

Ціни, які вже сповільнювалися в другій половині 2022 року, в 2023 році впадуть ще — на 31,4% (нафта) та на 40,2% (газ) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Важливо, що аналітики не очікують відскоку в 2024 році. Навпаки, ціни на природний газ будуть падати далі.

Нижчі обсяги експорту та ціни призведуть до зниження надходжень від нафти та газу на 50% цього року.

Фото: Reuters

Примітно, що рівень близько 40 млрд доларів на квартал історично був критичним порогом для російської економіки.

Додаткові санкції можуть посилити тиск

Щоб загострити виклики, аналітики пропонують нові нафтові та газові санкції. За попередніми оцінками, ці заходи зменшать прибутки росії від нафти та газу на 54 млрд доларів та 65 млрд доларів у 2023-24 роках відповідно. Це позбавить росію фінансування імпорту, вичерпає резерви та викриє економічну та фінансову вразливість.

До чого призведе зниження експорту й виробництва вуглеводнів

Очікується різке скорочення економіки росії

Російська економіка перевершила очікування в 2022 році — скорочення ВВП, ймовірно, не перевищить 3%.

Проте різке зниження експорту нафти та газу, а також виробництва сильно вплинуть на економіку в 2023 році. Очікується, що цього року реальний ВВП скоротиться на 6,1%, а у 2024 році — ще на 2,0%.

Експорт більше не компенсує слабкий внутрішній попит

2023-2024 роки відрізняються від минулого року тим, що експорт більше не компенсуватиме слабший внутрішній попит. До 2024 року російська економіка буде приблизно на 11% меншою, ніж у 2021 році, і на 16% меншою, ніж у сценарії без війни.

Важливо, що за кризою, спричиненою війною/санкціями, не відбудеться відновлення, а скоріше, тривалий період стагнації.

У деяких секторах ефект від санкцій особливо помітний

Вплив санкцій на різні сектори російської економіки суттєво відрізняється, однак найбільший тиск зазнає виробництво автомобілів та фармацевтика.

Проте, наприклад, відсутність санкцій щодо металургійної промисловості росії послаблює загальний вплив міжнародних санкцій.

Менш сприятливе зовнішнє середовище вплине на державні фінанси

Різке збільшення видатків призвело до дефіциту державного бюджету росії в 3,3 трлн рублів у 2022 році

Міністерство фінансів росії повідомило про найбільший дефіцит за один місяць у грудні в 3,9 трлн рублів.

Річний дефіцит у розмірі 3,3 трлн рублів (або 2,3% ВВП) представляє собою падіння на 4,6 трлн порівняно з довоєнним планом. Ключовим фактором тут є витрати, які на 30% перевищили початкові очікування через витрати на війну.

Підтримкою минулого року стали вищі доходи від нафти та газу

Доходи від нафти та газу зросли через високі ціни на нафту та газ у 2021 році (+73%) та першій половині 2022 року (+69%). Проте до кінця року світові ціни на енергоносії сповільнилися, а обсяги експорту почали зменшуватися. Оскільки надходження не від нафти та газу призупинилися через рецесію, загальні доходи не могли встигати за витратами.

Очікується значне збільшення дефіциту бюджета в 2023 році

Аналітики прогнозують зниження доходів росії в 2023-2024 роках через скорочення ВВП, а також менші надходження від вуглеводнів. Водночас видатки залишатимуться високими, оскільки витрати на війну продовжуватимуть витісняти інші витрати.

В результаті дефіцит бюджету значно збільшиться — до 6,5% ВВП у 2023 році та 6,1% ВВП у 2024 році.

У разі запровадження додаткових санкцій податковий тиск зросте

При запровадженні додаткових санкцій щодо російського експорту нафти та газу доходи країни-агресора ще більше впадуть у 2023-24 роках. В цьому випадку дефіцит збільшиться на 1,7 трлн рублів цього року і на 2,6 трлн рублів наступного. Російській владі, ймовірно, доведеться вдатися до болючих скорочень видатків, не пов’язаних з обороною, а також підвищення податків.

Зростаючі витрати вичерпають резерви та збільшать борги

В 2022 році росія почала витрачати кошти Фонду національного добробуту

З початку війни росія витратила 3,7 трлн рублів (близько 53 млрд доларів) на підтримку бюджету та компаній, які страждають від труднощів. У результаті активи Фонду національного добробуту скоротилися на 3,2 трлн рублів до 10,4 трлн рублів (148,4 млрд доларів, або 7,8% ВВП).

Подальше використання Фонду національного добробуту призведе до виснаження резервів

Чинне російське законодавство дозволяє додатково спрямувати до бюджету 4,2 трлн рублів (близько 60 млрд доларів) із Фонду цього та наступного року. Це зменшить ліквідну частку цього критичного макробуферу до приблизно 1,9 трлн рублів (1,2% ВВП) до кінця 2024 року.

Фото: Freepik

На думку аналітиків KSE Institute, значно більші потреби у фінансуванні призведуть до виснаження ліквідної частини Фонду вже цього року.

Решта ліквідної частини Фонду складається переважно з активів, деномінованих у золоті та юанях. У грудні органи влади розпродали більшість активів фонду, деномінованих у євро, а також усі активи, деноміновані у фунтах стерлінгів та єнах. Це означає, що подальше державне фінансування за рахунок Фонду національного добробуту може стати проблемою.

Внутрішній борг зростає

Окрім використання коштів Фонду національного добробуту, лише в IV кварталі 2022 року Мінфін росії випустив облігації на рекордні 2,8 трлн рублів (близько 47 млрд доларів). Це вказує на те, що фінансовий тиск уже зростає, — і буде зростати далі, зокрема через зростання витрат на обслуговування державного боргу.

Найбільше навантаження доведеться нести банківській системі

З початку війни іноземці значною мірою позбулися суверенного боргу росії — на 560 млрд рублів (близько 9,2 млрд доларів, або -21%) станом на листопад 2022 року. Отже, вітчизняні банки повинні будуть нести більшу частину державного фінансового тягаря.

Разом з тим, безпрецедентні санкції у фінансовому секторі не спровокували системної кризи, через що економіка росії в 2022 році перевершила очікування.

Але, зазначають експерти, незважаючи на те, що системної фінансової кризи вдалося уникнути, існують явні ознаки вразливості, зокрема рух активів домашніх господарств. Наприклад, домогосподарства перемістили кошти з довгострокових інвестицій у готівку, на поточні рахунки та в іноземні банки.

Санкції мали великий вплив на резерви

Було заморожено значну частку міжнародних резервів

До вторгнення росія мала 634 млрд доларів міжнародних резервах. Проте близько 315 млрд доларів були географічно розташовані в країнах, які заморозили активи центрального банку росії.

Якість резервів, що залишилися, також є проблемою

Ситуація ще більш складна через склад активів, що залишилися. Значну частку — деноміновані в юанях активи та золото — не можна легко конвертувати у валюту країн "Великої сімки".

Оскільки такі валюти потрібні для здійснення зовнішніх платежів, то загальна достатність резервів досить крихка.

Російський рубль продовжить девальвувати

Оскільки наприкінці 2022 року зовнішнє середовище стало менш сприятливим, рубль знову почав слабшати — приблизно на 15%.

Аналітики очікують посилення девальваційного тиску на рубль в 2023 році із середньорічним обмінним курсом 75 рублів за долар США.

Російську економіку чекає тривалий застій

Висока еміграція погіршить перспективи російської економіки

В росії зростання продуктивності праці практично не спостерігалося після 2014 року, і, швидше за все, ситуація погіршиться через війну та санкції.

Водночас російська економіка страждатиме від нестачі кваліфікованих працівників через різке зростання еміграції.

Загалом експерти очікують тривалого періоду економічної стагнації, що матиме серйозний вплив на реальні доходи росіян.

Ще одним викликом для економіки росії є втеча іноземних компаній

Аналіз KSE Institute показує, що лише 6% іноземних компаній покинули росію, а 37% перебувають у процесі виходу. Тенденції суттєво відрізняються залежно від країн — китайські, італійські та німецькі підприємства найбільше вагаються щодо виходу. Багато компаній досі чекають свого часу.

Тому слід вжити заходів для прискорення їх виходу.

