Самые богатые министры Украины — как изменилось состояние чиновников в 2023 году

Александр Камышин, Андрей Ермак, Рустем Умеров. Фото: пресс-служба ОП Украины

Действующие министры Украины в марте 2024 г. опубликовали свои декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Известно, кто из чиновников вошел в десятку самых богатых министров в 2023 году.

Об этом рассказывает LIGA.net.

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По официальным декларациям, наибольшее состояние в 2023 году имеют министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр обороны Рустем Умеров, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский и вице-премьер Александр Кубраков.

Меньше всего среди всех министров у вице-премьера Ольга Стефанишина — всего 2,76 млн гривен.

Источник: LIGA.net

Александр Камышин: 160,38 млн грн

Бывший топ-менеджер Укрзализныци и с марта 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин возглавляет рейтинг по доходам. В 2023 году он задекларировал доход в размере 46,4 млн гривен, что значительно превышает его доход в 2022 году — 19,3 млн гривен.

В 2023 году структура его доходов выглядит следующим образом: заработная плата составила 3,2 млн гривен, выплаты купонного дохода и оплата за государственные ценные бумаги — 19,34 млн гривен, средства от продажи криптовалют — 17,46 млн гривен, дивиденды — 5, 15 млн гривен, а банковские проценты — 368 тысяч гривен.

Декларация Камышина за 2023 год:

на банковских счетах: 7,1 млн грн., 178,2 тыс. долларов, 53,5 тыс. евро, 26 фунтов стерлингов;

на брокерском счете: 3,1 млн. грн;

наличными: 1,8 млн грн, 675 тыс. долларов и 210,7 тыс. евро;

ценные бумаги: общая стоимость — 57,4 млн грн;

на криптобирже: 23 грн.

Ему также принадлежит дом (82,8 кв. м) и земельный участок (4 тыс. 294 кв. м) в селе Трощин под Черкассами. Также министр арендует квартиру в Киеве (228,2 кв. м).

Рустем Умеров: 89,31 млн грн

Второе место по доходам занимает Рустем Умеров, который перед заниманием должности министра обороны Украины работал главой Фонда государственного имущества Украины в 2022-2023 годах. По декларации , в 2023 году он заработал более 5,5 миллионов гривен. В частности, пять миллионов гривен стали доходом от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а заработная плата составила 574 тысяч гривен. Он также владеет акциями компании Petcube на сумму почти 7 тысяч гривен.

В декларации также указано, что Умеров задекларировал 18,2 тысячи долларов неакцептованных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличными. На его банковских счетах хранится 1,8 тыс. дол. и 3,7 миллионов гривен. Его жена имеет 1,1 тыс. дол. в наличных и 8,6 тыс. дол. на банковских счетах

Кроме того, по данным декларации, Умеров арендует две квартиры в Киеве площадью 128,8 квадратных метров и 80,6 квадратных метров. Он также зарегистрирован в квартире в Киеве площадью 95 квадратных метров, стоимостью 550 тысяч гривен. С 2022 года он арендует автомобиль Ford Explorer 2016 выпуска.

Николай Сольский: 85,17 млн грн

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский занял третье место в рейтинге. В 2023 году он получил 22,38 млн грн доходов, в том числе 21,35 млн грн дивидендов от своего аграрного бизнеса.

Зарплата министра в прошлом году составила 971,52 тыс. грн, страховые выплаты — 61,37 тыс. грн. Сольский также задекларировал дивиденды от:

СООО "Агро-Лучки" — 16,63 млн грн,

ООО "Наташа-Агро" - -4,72 млн грн.

На банковских счетах министра: 56,3 тыс. грн, 4,3 тыс. дол. и один евро. А наличными держит 5,5 млн грн, 296,5 тыс. дол. и 226 тысяч евро.

Согласно декларации, он владеет квартирой (164,9 кв. м) и нежилым помещением (140 кв. м) в Киеве, а супруга министра — 25% квартиры (60,8 кв. м) в Киеве и тремя земельными участками (496 кв.м, 504 кв.м и 3135 кв.м) в Киевской области.

Сольский также владеет автомобилем Land Rover Range Rover 2018 года выпуска, а жена имеет целый автопарк: Land Rover Range Rover 2019 года выпуска, Land Rover Range Rover 2013 года выпуска, Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска и Lexus RX350 2009 года выпуска году).

Александр Кубраков: 55,58 млн грн

На четвертом месте — вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Александр Кубраков в 2023 году получил 21,97 млн грн доходов , из которых:

заработная плата: 975 тыс. грн;

банковские проценты: 1,3 млн грн;

доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав: 19,69 млн грн.

На банковских счетах вице-премьер указал 23,7 млн грн, 3,8 тыс. дол., а его жена — 3,4 млн грн. Наличных денег 20,5 тыс. грн, 31,5 тыс. дол. и 70 тысяч евро.

Кубраков также владеет квартирой (55,6 кв м) в Киеве, пользовался семьей по устной договоренности домом (263,1 кв м) и земельным участком (1 тыс. кв м) в Киеве. Кроме того, у Кубракова есть автомобиль BMW Х4 2007 выпуска.

Дмитрий Кулеба: 38,28 млн грн

Министр иностранных дел Украины стал рекордсменом по росту состояния в 2023 году и отметил 3,3 млн грн доходов в электронной декларации.

Издание сообщает, что рост состояния главы МИД связан не из-за значительного роста доходов, а из-за развода с женой, имевшей свои активы, и новых отношений со Светланой Павелецкой, также имеющей значительные объемы имущества. Партнер министра задекларировала почти 8 млн грн доходов.

Заработная плата Кулебы в 2023 году составила 1,37 млн грн, а роялти - 966 тыс. грн. Также отец министра "простил" долг в 1 млн грн.

Кулеба владеет 884 тыс. грн на банковских счетах и имеет 27 тыс. евро наличными, а его партнерша — 300 тыс. долларов наличными.

Министр владеет квартирой (52,9 кв. м) в Киеве, партнерша — квартирой (123,4 кв. м) в Киеве, а дети и бывшая жена — квартирой (125,7 кв. м) в Киеве.

Кроме того, партнерша Кулебы задекларировала автомобиль Lexus RX300 2022 года выпуска (купленный в 2022 году), наручные часы Rolex, а также 49% у ООО "Ключові стратегічні наративи" и 20% у ООО "Книголав".

Денис Шмыгаль: 33,49 млн грн

На шестой строчке рейтинга занимает премьер-министр Украины, который за 2023 год заработал 975 тыс. грн, а его жена Екатерина в восемь раз больше — 7,8 млн грн от предпринимательской деятельности.

Шмыгаль указал в декларации 74,8 тыс. грн на банковских счетах и 140 тыс. дол. наличными, а жена и дочь — 161,2 тыс. грн на банковских счетах, 42 тыс. грн и 212 тыс. долларов наличных.

Премьер также задекларировал жилой дом во Львове площадью более 215 кв. м. Жена Шмыгаля владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, земельный участок (151 кв. м), домом (215,9 кв. м) и гараж (17,7 кв. м) во Львове. Она имеет четверть еще одного земельного участка (458 кв. м) и нежилое здание (323,2 кв. м) во Львове, а также земельный участок (2 200 кв. м) во Львовской области.

Герман Галущенко: 20,39 млн грн

Министр энергетики за 2023 год задекларировал 4,26 млн грн доходов. Из них 1,17 млн грн – зарплата и 3,1 млн грн доход от отчуждения недвижимого имущества.

Также Галущенко указал 3,8 млн грн, 63,8 тыс.дол., 14 евро на банковских счетах и 815 тыс. грн и 184,5 тыс. долларов наличными.

Глава Минэнерго также владеет домом (319,7 кв м) и тремя земельными участками (1 885, 2 112 и 927 кв м) в Киевской области, квартирой (45,5 кв м) в Киеве.

Михаил Федоров: 14,19 млн грн

На восьмом месте рейтинга — вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины. За прошлый год Федоров задекларировал 969 тыс. грн. заработной платы, 1 373 грн. составили банковские проценты и выплаты, погашение облигаций — 12 тыс. грн. В то время как его жена задекларировала 2,16 млн грн доходов.

На банковских счетах у министра 1,3 млн грн, а его жена — 95 тыс. грн и 2,2 тыс. дол.

Федоров владеет квартирой (74,8 кв м), арендует нежилое помещение (2,9 кв. м), пользуется двумя машиноместами (15,6 и 15,7 кв м) в Киеве, а жена владеет земельным участком (20 тыс. кв. м). кв м) в Запорожской области.

Также вице-премьер имеет Audi Q8 2019 года выпуска, а жена – Audi A4 2016 года.

А еще Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO (приобрел право собственности в 2021 году), а жена — торговой маркой COVER (приобрела право собственности в 2021 году).

Матвей Бедный: 9,77 млн грн

Временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины указал в декларации 1,09 млн грн доходов в 2023 году. Однако министр его состояние снизилось на 5,77 млн в год. Это связано с уменьшением зарплаты его жены: в 2022 году она получила 6,06 млн грн доходов.

Его жена в 2023 году задекларировала 1,37 млн грн доходов и имеет 3,5 млн грн наличных. Сам министр имеет 16 тыс. долларов наличных денег.

Согласно декларации, его жена владеет квартирой (215,1 кв м) в Киеве, земельным участком (1 228 кв м) и домом (1 086,9 кв м) в Гурзуфе (Крым), а также арендует квартиру (109 кв м) в Словакии.

Кроме того, жена в 2023 году купила автомобиль Volvo Polestar 2 в 2020 году выпуска за 1,7 млн грн. А еще она является конечной бенефициаркой и владеет ООО "Rotors Tech" (Словакия).

Ирина Верещук: 8,78 млн грн

Вице-премьер-министр Украины – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины закрывает десятку самых богатых министров. Она указала 2,19 млн доходов в декларации за 2023 год. Зарплата составила 996 тыс. грн, доход от отчуждения недвижимого и движимого имущества — 280 тыс. грн и 912 тыс. грн соответственно. В итоге благодаря этому Верещук попала в десятку самых богатых министров в 2023 году. В то же время сожитель министерши задекларировал 1,77 млн грн доходов.

На банковских счетах у Верещук 1,7 млн грн и 10 тыс. долларов наличными, а ее сожитель — 665,4 тыс. грн. Согласно декларации она владеет половиной квартиры (45,5 кв м) во Львове, зарегистрирована в служебной квартире сожителя (59 кв м) в Киеве, а проживает в арендованной сожителем квартире (191,9 кв м) в столице.

Сожитель Верещук владеет пятью земельными участками (общая площадь 4,7 тыс. кв м) в Киевской, Львовской и Николаевской областях. Сама Верещук владеет автомобилем Toyota Camry 2018 года выпуска, а сожитель — Volkswagen Touareg 2018 года выпуска.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Мы также писали, что председатель Солонковского сельского совета на Львовщине Богдан Дубневич подал декларацию за 2023 год, в которой отчитался о своих и доходах жены Татьяны Дубневич. Несмотря на то, что количество квартир, часов и компаний в собственности семьи почти не изменилось, жена чиновника завладела почти четвертью села Суходол Бибрской общины.