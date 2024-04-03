Найбагатші міністри України — як змінилися статки посадовців у 2023 році

Олександр Камишін, Андрій Єрмак, Рустем Умєров. Фото: пресслужба ОП України

Діючі міністри України у березні 2024 року опублікували свої декларації про майно та доходи за минулий рік. Відомо, хто з урядовців увійшов до десятки найбагатших міністрів у 2023 році.

Про це розповідає LIGA.net.

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За офіційними деклараціями, найбільше статків у 2023 році мають міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський та віцепрем'єр Олександр Кубраков.

Найменше статків серед усіх міністрів має віцепрем'єрка Ольга Стефанішина — лише 2,76 млн гривень.

Джерело: LIGA.net

Олександр Камишін: 160,38 млн грн

Колишній топменеджер Укрзалізниці і з березня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін очолює рейтинг за доходами. У 2023 році він задекларував дохід у розмірі 46,4 млн гривень, що значно перевищує його дохід у 2022 році — 19,3 млн гривень.

У 2023 році структура його доходів виглядає наступним чином: заробітна плата склала 3,2 млн гривень, виплати купонного доходу та оплата за державні цінні папери — 19,34 млн гривень, кошти від продажу криптовалют — 17,46 млн гривень, дивіденди — 5,15 млн гривень, а банківські відсотки — 368 тисяч гривень.

Декларація Камишіна за 2023 рік:

на банківських рахунках: 7,1 млн грн, 178,2 тис. доларів, 53,5 тис. євро, 26 фунтів стерлінгів;

на брокерському рахунку: 3,1 млн грн;

готівкою: 1,8 млн грн, 675 тис. доларів та 210,7 тис. євро;

цінні папери: загальна вартість — 57,4 млн грн;

на криптобіржі: 23 грн.

Йому також належить будинок (82,8 кв. м) та земельна ділянка (4 тис. 294 кв. м) у селі Трощин під Черкасами. Також міністр орендує квартиру у Києві (228,2 кв. м).

Рустем Умєров: 89,31 млн грн

Друге місце за доходами посідає Рустем Умєров, який перед обійманням посади міністра оборони України працював головою Фонду державного майна України у 2022-2023 роках. За декларацією, у 2023 році він заробив понад 5,5 мільйона гривень. Зокрема, п'ять мільйонів гривень стали доходом від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а заробітна плата склала 574 тисячі гривень. Він також володіє акціями компанії Petcube на суму майже 7 тисяч гривень.

У декларації також вказано, що Умєров задекларував 18,2 тисячі доларів неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячу доларів готівкою та 180,5 тисяч гривень готівкою. На його банківських рахунках зберігається 1,8 тис. дол. та 3,7 мільйона гривень. Його дружина має 1,1 тис. дол. у готівці і 8,6 тис. дол. на банківських рахунках.

Крім того, за даними декларації, Умєров орендує дві квартири в Києві площею 128,8 квадратних метрів та 80,6 квадратних метрів. Він також зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 квадратних метрів, яка має вартість 550 тисяч гривень. З 2022 року він орендує автомобіль Ford Explorer 2016 року випуску.

Микола Сольський: 85,17 млн грн

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зайняв третє місце рейтингу. У 2023 році він отримав 22,38 млн грн доходів, зокрема, 21,35 млн грн дивідендів від свого аграрного бізнесу.

Зарплата міністра торік становила 971,52 тис. грн, страхові виплати — 61,37 тис. грн. Сольський також задекларував дивіденди від:

СТОВ "Агро-Лучки" — 16,63 млн грн,

ТОВ "Наташа-Агро" — 4,72 млн грн.

На банківських рахунках міністра: 56,3 тис. грн, 4,3 тис. дол. та один євро. А готівкою тримає 5,5 млн грн, 296,5 тис. дол. та 226 тис. євро.

Згідно з декларацією, він володіє квартирою (164,9 кв. м) та нежитловим приміщенням (140 кв. м) у Києві, а дружина міністра — 25% квартири (60,8 кв. м) у Києві та трьома земельними ділянками (496 кв. м, 504 кв. м та 3 135 кв. м) у Київській області.

Сольский також володіє автомобілем Land Rover Range Rover 2018 року випуску, а дружина має цілий автопарк: Land Rover Range Rover 2019 року випуску, Land Rover Range Rover 2013 року випуску, Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску та Lexus RX350 2007 року випуску (викрадений у 2009 році).

Олександр Кубраков: 55,58 млн грн

На четвертому місці - віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Олександр Кубраков у 2023 році отримав 21,97 млн грн доходів, з яких:

заробітна плата: 975 тис. грн;

банківські відсотки: 1,3 млн грн;

дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав: 19,69 млн грн.

На банківських рахунках віцепрем'єр вказав 23,7 млн грн, 3,8 тис. дол., а його дружина — 3,4 млн грн. Готівкових грошей має 20,5 тис. грн, 31,5 тис. дол. та 70 тис. євро.

Кубраков також володіє квартирою (55,6 кв м) у Києві, користувався із родиною за усною домовленістю будинком (263,1 кв м) і земельною ділянкою (1 тис. кв м) у Києві. Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 року випуску.

Дмитро Кулеба: 38,28 млн грн

Міністр закордонних справ України став рекордсменом за зростанням статків у 2023 році та зазначив 3,3 млн грн доходів в електронній декларації.

Видання повідомляє, що зростання статків очільника МЗС пов'язане не через значне зростання доходів, а через розлучення із дружиною, що мала свої активи, і нові стосунки зі Світланою Павелецькою, що також має значні обсяги майна. Партнерка міністра задекларувала майже 8 млн грн доходів.

Заробітна плата Кулеби у 2023 році становила 1,37 млн грн, а роялті — 966 тис. грн. Також батько міністра "пробачив" борг у 1 млн грн.

Кулеба володіє 884 тис. грн на банківських рахунках та має 27 тис. євро готівкою, а його партнерка — 300 тис. доларів готівкою.

Міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві, партнерка — квартирою (123,4 кв. м) у Києві, а діти і колишня дружина — квартирою (125,7 кв. м) у Києві.

Крім того, партнерка Кулеби задекларувала автомобіль Lexus RX300 2022 року випуску (куплений 2022 року), наручний годинник Rolex, а також 49% у ТОВ "Ключові стратегічні наративи" і 20% у ТОВ "Книголав".

Денис Шмигаль: 33,49 млн грн

На шостій сходинці рейтингу посідає прем'єр-міністр України, який упродовж 2023 року заробив 975 тис. грн, а його дружина Катерина у вісім разів більше — 7,8 млн грн від підприємницької діяльності.

Шмигаль зазначив у декларації 74,8 тис. грн на банківських рахунках і 140 тис. дол. готівкою, а дружина і дочка — 161,2 тис. грн на банківських рахунках, 42 тис. грн і 212 тис. доларів готівки.

Прем'єр також задекларував житловий будинок у Львові площею понад 215 кв. м. Дружина Шмигаля володіє автомобілем Land Rover 2016 року випуску, земельну ділянку (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гараж (17,7 кв. м) у Львові. Вона також має чверть ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) та нежитлову будівлю (323,2 кв. м) у Львові, а також земельну ділянку (2 200 кв. м) у Львівській області.

Герман Галущенко: 20,39 млн грн

Міністр енергетики за 2023 рік задекларував 4,26 млн грн доходів. З них 1,17 млн грн — зарплата та 3,1 млн грн дохід від відчуження нерухомого майна.

Також Галущенко вказав 3,8 млн грн, 63,8 тис.дол., 14 євро на банківських рахунках та 815 тис. грн і 184,5 тис. доларів готівкою.

Очільник Міненерго також володіє будинком (319,7 кв м) і трьома земельними ділянками (1 885, 2 112 і 927 кв м) у Київській області, квартирою (45,5 кв м) у Києві.

Михайло Федоров: 14,19 млн грн

На восьмому місці рейтингу — віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України. За минулий рік Федоров задекларував 969 тис. грн заробітної плати, 1 373 грн склали банківські відсотки та виплати, погашення облігацій — 12 тис. грн. Тоді як його дружина задекларувала 2,16 млн грн доходів.

На банківських рахунках міністр має 1,3 млн грн, а його дружина — 95 тис. грн та 2,2 тис. дол.

Федоров володіє квартирою (74,8 кв м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв м) у Києві, а дружина — володіє земельною ділянкою (20 тис. кв м) у Запорізькій області.

Також віцепрем'єр має Audi Q8 2019 року випуску, а дружина — Audi A4 2016 року.

А ще Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO (набув права власності 2021 року), а дружина — торговою маркою COVER (набула права власності 2021 року).

Матвій Бідний: 9,77 млн грн

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України зазначив у декларації 1,09 млн грн доходів у 2023 році. Проте міністр його статки знизились на 5,77 млн за рік. Це пов'язано зі зменшенням зарплати його дружини: у 2022 вона отримала 6,06 млн грн доходів.

Його дружина у 2023 році задекларувала 1,37 млн грн доходів та має 3,5 млн грн готівки. Сам міністр має 16 тис. доларів готівки.

Згідно з декларацією, його дружина володіє квартирою (215,1 кв м) у Києві, земельною ділянкою (1 228 кв м) і будинком (1 086,9 кв м) у Гурзуфі (Крим), а також орендує квартиру (109 кв м) у Словаччині.

Крім того, дружина у 2023 році купила автомобіль Volvo Polestar 2 2020 року випуску за 1,7 млн грн. А ще вона є кінцевою бенефіціаркою та володіє ТОВ "Rotors Tech" (Словаччина).

Ірина Верещук: 8,78 млн грн

Віцепрем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закриває десятку найзаможніших міністрів. Вона вказала 2,19 млн доходів у декларації за 2023 рік. Зарплата склала 996 тис. грн, дохід від відчуження нерухомого та рухомого майна — 280 тис. грн та 912 тис. грн відповідно. У підсумку завдяки цьому Верещук потрапила у десятку найзаможніших міністрів у 2023 році. Водночас співмешканець міністерки задекларував 1,77 млн грн доходів.

На банківських рахунках Верещук має 1,7 млн грн і 10 тис. доларів готівкою, а її співмешканець — 665,4 тис. грн. Згідно з декларацією, вона володіє половиною квартири (45,5 кв м) у Львові, зареєстрована у службовій квартирі співмешканця (59 кв м) у Києві, а проживає в орендованій співмешканцем квартирі (191,9 кв м) у столиці.

Cпівмешканець міністерки володіє п'ятьма земельними ділянками (загальна площа 4,7 тис. кв м) у Київській, Львівській та Миколаївській областях. Сама Верещук володіє автомобілем Toyota Camry 2018 року випуску, а співмешканець — Volkswagen Touareg 2018 року випуску.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.

Ми також писали, що голова Солонківської сільської ради на Львівщині Богдан Дубневич подав декларацію за 2023 рік, у якій відзвітував про свої та доходи дружини Тетяни Дубневич. Попри те, що кількість помешкань, годинників і компаній у власності родини майже не змінилась, дружина посадовця заволоділа майже чвертю села Суходіл Бібрської громади.