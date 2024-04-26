Кто из депутатов Верховной Рады владеет наибольшей площадью земли — рейтинг

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Новини.Live проанализировали декларации народных избранников за 2023 год и выяснили, кто из них владеет наибольшей площадью земельных участков. Как следует из анализа, некоторые из них распоряжаются землей, сравнимой по площади с территорией небольших городов Украины.

ТОП-25 землевладельцев парламента

Рейтинг основан на анализе 397 деклараций народных депутатов за 2023 год. В расчетах использовались земельные участки, которые находятся как в распоряжении самих нардепов, так и членов их семей.

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Первая десятка

Лидером среди парламентариев по совокупной площади земельных участков является нардеп Николай Кириченко, который задекларировал 523 земельных участка общей площадью 1635 гектар. В собственности нардепа находится 521 участок. Еще один участок находится у него в аренде. Супруга нардепа Яна владеет одним участком. Вся земля, которой владеет семья, находится в Харьковской области. Согласно декларации, задекларированная стоимость всех участков составляет 16,8 млн грн.

На втором месте нардеп Ирина Кормышкина, которая вместе с супругом задекларировали 79 земельных участков общей площадью 234 гектара. К слову, это чуть больше, чем площадь Монако (208 га). В собственности у нардепа всего 3 участка. Остальные 65 принадлежат супругу нардепа Юрию. Еще 11 он арендует. Суммарная задекларированная стоимость участков составляет 11,2 млн грн. Все участки находятся в Николаевской области.

На третьем месте — нардеп Максим Гузенко. Вместе с супругой и сыном он задекларировал 91 участок общей площадью 199 гектар. В собственности нардепа находится 45 участков, еще 9 он арендует. Супруга нардепа Анна владеет 37 участками, еще по два участка находятся в пользовании у нее и их сына Давида. Суммарная стоимость участков, согласно нашим расчетам, оценивается в 6,4 млн грн.

Четвертое место занимает нардеп Иван Чайковский, который вместе с семьей задекларировал 120 участков, общей площадью 193 гектара. Сам нардеп владеет всего одним участком. Больше всего участков находится в собственности у детей нардепа — Катерины и Павла. На двоих они владеют 106 участками. У супруги нардепа в собственности 13 участков, включая один, которым она владеет на праве совместной собственности. Практически все участки расположены в Тернопольской области. Суммарная задекларированная стоимость земли составляет 11 млн грн.

На пятом месте — нардеп Сергей Минько. В пользовании семьи нардепа находится 40 участков общей площадью 166 гектар. В собственности у нардепа 7 участков в Запорожской области и 5 – в Харьковской. Также на праве совместной собственности нардеп владеет участком на 66 гектаров в Запорожской области. Супруга нардепа владеет 20 участками в Харьковской области. Также в пользовании у семьи три участка в Киевской области и 4 – в Харьковской. Суммарная задекларированная стоимость участков составляет 5,2 млн грн.

Шестое место занял нардеп Павел Халимон, который вместе с членами семьи задекларировал 58 земельных участков, общей площадью 139 гектар. В собственности у нардепа 11 участков в Черниговской области, еще один находится у него в праве пользования. Гражданская супруга нардепа владеет 45 участками. Еще один участок находится в собственности дочери нардепа Софии. Все участки находятся в Черниговской области. Стоимость земли, согласно декларации, составляет 2,5 млн грн.

На седьмом месте — нардеп Олег Тарасов, который задекларировал 45 участков на 113 гектар. В его собственности 27 участков в Кировоградской области, 5 – в Киеве и 7 – в Житомирской области. Также нардеп арендует 4 участка в Кировоградской области. Стоимость земли, согласно декларации, составляет 10 млн грн.

Следом идет нардеп Александр Фельдман. Он вместе с супругой задекларировал 12 участков общей площадью 107 гектар. Сам нардеп владеет 10 участками в Харьковской области, еще одним участком владеет его супруга Валерия. Кроме того, нардеп арендует участок в Днепропетровской области. Совокупная задекларированная стоимость земли составляет 82,3 млн грн.

Девятое место занял нардеп Виталий Борт, который вместе с супругой владеет 13 земельными участками, общей площадью 73 гектара. У нардепа в собственности один участок в Донецкой области, а его супруга владеет 12 участками в Днепропетровской области. Совокупная задекларированная стоимость земли составляет 2,5 млн грн.

Замыкает первую десятку нардеп Роман Мулик. Вместе с супругой он владеет 35 участками на 64 гектара. Нардепу принадлежит 32 участка в Киевской области и два — в Ивано-Франковской. Еще одним участком в Ивано-Франковской области владеет его супруга Елена. Общая задекларирвоанная стоимость участков составляет 1,4 млн грн.



Остальных фигурантов нашего рейтинга можно увидеть в инфографике выше.