Хто з депутатів Верховної Ради має найбільшу площу землі — рейтинг

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Новини.Live проаналізували декларації народних обранців за 2023 рік та з'ясували, хто з них володіє найбільшою площею земельних ділянок. Як випливає з аналізу, деякі з них розпоряджаються землею, порівнянною з площею невеликих міст України.

ТОП-25 землевласників парламенту

Рейтинг ґрунтується на аналізі 397 декларацій народних депутатів за 2023 рік. У розрахунках використовувалися земельні ділянки, які перебувають як у розпорядженні самих нардепів, так і членів їхніх сімей.

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Перша десятка

Лідером серед парламентаріїв із сукупної площі земельних ділянок є нардеп Микола Кириченко, який задекларував 523 земельні ділянки, загальною площею 1635 гектарів. У власності нардепа є 521 ділянка. Ще одна ділянка зараз в оренді. Дружина нардепа Яна має одну ділянку. Вся земля, якою володіє сім'я, розташована в Харківській області. Згідно з декларацією, задекларована вартість усіх ділянок становить 16,8 млн грн.

На другому місці нардеп Ірина Кормишкіна, яка разом із чоловіком задекларували 79 земельних ділянок, загальною площею 234 гектари. До речі, це трохи більше, ніж площа Монако (208 га). У власності у нардепа лише 3 ділянки. Інші 65 належать чоловікові нардепа Юрію. Ще 11 він орендує. Сумарна задекларована вартість ділянок становить 11,2 млн грн. Усі ділянки перебувають у Миколаївській області.

На третьому місці — нардеп Максим Гузенко. Разом із дружиною та сином він задекларував 91 ділянку загальною площею 199 гектар. У власності нардепа є 45 дільниць, ще 9 він орендує. Дружина нардепа Ганна володіє 37 дільницями, ще по дві ділянки перебувають у користуванні у неї та їхнього сина Давида. Сумарна вартість ділянок, згідно з нашими розрахунками, оцінюється у 6,4 млн грн.

Четверте місце посідає нардеп Іван Чайковський, який разом із сім'єю задекларував 120 дільниць, загальною площею 193 гектари. Сам нардеп володіє лише однією ділянкою. Найбільше ділянок перебуває у власності дітей нардепа — Катерини та Павла. На двох вони мають 106 ділянок. У дружини нардепа у власності 13 дільниць, включаючи одну, якою вона володіє на праві спільної власності. Практично всі ділянки розташовані у Тернопільській області. Сумарна задекларована вартість землі становить 11 млн грн.

На п'ятому місці — нардеп Сергій Мінько. У користуванні сім'ї нардепа є 40 ділянок загальною площею 166 га. У власності нардепа 7 ділянок у Запорізькій області та 5 — у Харківській. Також на праві спільної власності нардеп має ділянку на 66 гектарів у Запорізькій області. Дружина нардепа має 20 ділянок у Харківській області. Також у користуванні у сім'ї три ділянки у Київській області та 4 — у Харківській. Сумарна задекларована вартість ділянок становить 5,2 млн грн.

Шосте місце посів нардеп Павло Халімон, який разом із членами сім'ї задекларував 58 земельних ділянок загальною площею 139 га. У власності у нардепа 11 ділянок на Чернігівщині, ще одна перебуває у нього в праві користування. Громадянська дружина нардепа має 45 ділянок. Ще одна ділянка перебуває у власності дочки нардепа Софії. Усі ділянки розташовані у Чернігівській області. Вартість землі, згідно з декларацією, становить 2,5 млн грн.

На сьомому місці — нардеп Олег Тарасов, який задекларував 45 ділянок на 113 га. У його власності 27 ділянок у Кіровоградській області, 5 — у Києві та 7 — у Житомирській області. Також нардеп орендує 4 ділянки у Кіровоградській області. Вартість землі, згідно з декларацією, становить 10 млн грн.

Слідом йде нардеп Олександр Фельдман. Він разом із дружиною задекларував 12 ділянок загальною площею 107 гектарів. Сам нардеп має 10 ділянок у Харківській області, ще однією ділянкою володіє його дружина Валерія. Крім того, нардеп орендує ділянку на Дніпропетровщині. Сукупна задекларована вартість землі становить 82,3 млн грн.

Дев'яте місце посів нардеп Віталій Борт, який разом із дружиною володіє 13 земельними ділянками, загальною площею 73 гектари. У нардепа у власності одна ділянка на Донеччині, а його дружина володіє 12 ділянками на Дніпропетровщині. Сукупна задекларована вартість землі становить 2,5 млн грн.

Замикає першу десятку нардеп Роман Мулик. Разом із дружиною він володіє 35 ділянками на 64 гектари. Нардепу належать 32 ділянки в Київській області та дві в Івано-Франківській. Ще однією ділянкою на Івано-Франківщині володіє його дружина Олена. Загальна задекларована вартість ділянок становить 1,4 млн грн.



Решту фігурантів нашого рейтингу можна побачити в інфографіці вище.