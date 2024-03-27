ТОП налогоплательщиков среди глав комитетов ВР - рейтинг

Народные депутаты Украины в сессионном зале парламента ФОТО: fotobank.rada.gov.ua/

Редакция Новини.LIVE продолжает цикл статей "Налоги депутатов", в ходе которого рассказываем, сколько народные избранники платят налогов в бюджет в столь непростое для страны время. В этот раз мы проанализировали декларации глав комитетов Верховной Рады и выяснили, кто из них больше уплатил налогов в бюджет за 2022 год.

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Другие материалы цикла "Налоги депутатов":

1. ТОП-25 крупнейших налогоплательщиков ВР.

2. Сколько налогов уплатили председатели комитетов ВР (в этом материале).

3. Налоги Управления парламента и партий (выйдет в марте).

Как мы считали

Поскольку отчетность о налогах физических лиц не публична, мы провели собственные расчеты, исходя из деклараций чиновников и действующих ставок налогообложения на доход физических лиц, полученных из разных источников. В расчетах мы использовали доход как декларанта, так и членов его семьи, полученный за 2022 год.

ТОП-5 плательщиков налогов среди глав комитетов ВР

Согласно нашим расчетам, первая пятерка среди председателей комитетов ВР по сумме уплаченных налогов за 2022 год выглядит следующим образом:

ТОП-1. Глава комитета по вопросам образования, науки и инновациям Сергей Бабак, который вместе со своей гражданской женой уплатил чуть менее 2,3 млн грн. Больше всего из этой суммы супруги уплатили в виде налога на доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также заработной платы.

ТОП-2. Глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она вместе с супругом пополнила государственный бюджет на 550 тыс. грн в виде налогов с заработных плат.

ТОП-3. Глава комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель. Главным налогоплательщиком семьи нардепа, судя по декларации, является его супруга Валентина, которая задекларировала чуть более 7 млн грн доходов от предпринимательской деятельности.

ТОП-4. Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, который вместе со своей супругой Натальей уплатили в казну 394,2 тыс. грн с доходов, полученных от зарплаты нардепа, а также предпринимательской деятельности его жены. Отметим, что супруги также является держателями ОВГЗ, по которым, согласно декларации, на двоих получили 5,5 млн грн купонного дохода. Но этот вид дохода, согласно угранскому законодательству, не облагается налогом.



ТОП-5. Глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко. Вместе с женой он уплатил 318,2 тыс. налогов. В основном с зарплаты, а также в виде налога на доходы, полученные от сдачи имущества в аренду.

От зарплаты – до зарплаты

Остальные главы комитетов, согласно нашим подсчетам, уплатили 218 тыс. грн и меньше, а из крупных доходов декларировали только зарплату.

Так, например, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, согласно нашим расчетам, перечислил в бюджет порядка 137,3 тыс. грн с дохода, полученного в виде основной зарплаты нардепа, а также с двух зарплат с работ по совместительству: от университета Шевченко, а также института интеллектуальной собственности НАПНУ.

Чуть меньше за 2022 год уплатил в бюджет его коллега — глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Вместе с супругой он заплатил порядка 123 тыс. грн налогов с зарплаты нардепа, а также предпринимательской деятельности его супруги Ольги.

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев уплатил 113,3 тыс. грн. Основная часть суммы попала в бюджет в виде налогов с зарплаты нардепа, а также дохода от отчуждения движимого имущества, которое было в собственности у его супруги Аллы.

Почти столько же — 109,5 тыс. грн, уплатила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Из доходов в ее декларации значится только зарплата нардепа и проценты, которые она вместе с супругом Сергеем получила за 2022 год.

Чуть больше 100 тыс. грн задекларировал и глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Практически вся сумма налогов была уплачена с дохода полученного от зарплаты нардепа, а также его супруги Людмилы.

Кто меньше?

Последние пять строк нашего рейтинга заняли те главы комитетов, которые, согласно нашим подсчетам, уплатили налогов в размере 100 тыс. грн и меньше.

Среди них: глава комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов (100,7 тыс. грн), глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич (99,4 тыс. грн), глава комитета по вопросам экологической безопасности Олег Бондаренко (96 тыс. грн), глава комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко (86,6 тыс. грн), а также глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду (86,3 тыс. грн).