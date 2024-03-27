ТОП платників податків серед голів комітетів ВР – рейтинг

Народні депутати України у сесійній залі парламенту ФОТО: fotobank.rada.gov.ua/

Редакція Новини.LIVE продовжує цикл статей "Податки депутатів", у ході якого розповідаємо, скільки податків народні обранці сплачують до бюджету в такий непростий для країни час. На цей раз ми проаналізували декларації голів комітетів Верховної Ради й з'ясували, хто з них більше заплатив податків до бюджету за 2022 рік.

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Інші матеріали циклу "Податки депутатів":

1. ТОП-25 найбільших платників податків ВР.

2. Скільки податків сплатили голови комітетів ВР (у цьому матеріалі).

3. Податки Управління парламенту та партій (вийде у березні).

Як ми рахували

Оскільки звітність про податки фізичних осіб не публічна, ми провели власні розрахунки, виходячи з декларацій чиновників та чинних ставок оподаткування на дохід фізичних осіб, отриманих із різних джерел. У розрахунках ми використали дохід як декларанта, так і членів його сім'ї, отриманий за 2022 рік.

ТОП-5 платників податків серед голів комітетів ВР

Згідно з нашими розрахунками, перша п'ятірка серед голів комітетів ВР по сумі сплачених податків за 2022 рік виглядає наступним чином:





Топ-1. Голова комітету з питань освіт, науки та інновацій Сергій Бабак, який разом зі своєю громадянською дружиною сплатив трохи менше ніж 2,3 млн грн. Найбільше із цієї суми подружжя заплатило у вигляді податку на доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також заробітних плат.

Топ-2. Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Вона разом із чоловіком поповнила державний бюджет на 550 тис. грн у вигляді податків із заробітних плат.

Топ-3. Голова комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кисіль. Головним платником податків сім'ї нардепа, судячи з декларації, є його дружина Валентина, яка задекларувала трохи більше ніж 7 млн грн доходів від підприємницької діяльності.

Топ-4. Голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, який разом зі своєю дружиною Наталією заплатили до державної скарбниці 394,2 тис. грн із доходів отриманих від зарплати нардепа, а також підприємницької діяльності його дружини. Зазначимо, що подружжя також є власниками ОВДП, по яким, згідно з декларацією, на двох отримали 5,5 млн грн купонного доходу. Але цей вид доходу, згідно з українським законодавством, не оподатковується.



Топ-5. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Разом із дружиною вони заплатили 318,2 тис. податків. В основному із зарплат, а також у вигляді податку на доходи, отримані від здачі майна в оренду.

Від зарплати – до зарплати

Решта голів комітетів, згідно з нашими підрахунками, заплатили 218 тис. грн і менше, а з великих доходів декларували лише зарплату.

Так, наприклад, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, згідно з нашими розрахунками, перерахував до бюджету близько 137,3 тис. грн з доходу отриманого у вигляді основної зарплати нардепа, а також із зарплат з двох робіт де він працює за сумісництвом: від університету Шевченка, а також інституту інтелектуальної власності НАПНУ.

Трохи менше за 2022 рік сплатив до бюджету його колега – голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Разом із дружиною вони заплатили близько 123 тис. грн податків із зарплати нардепа, а також підприємницької діяльності його дружини Ольги.

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заплатив 113,3 тис. грн. Основна частина суми потрапила до бюджету у вигляді податків із зарплати нардепа, а також доходу від відчуження рухомого майна, яке було у власності його дружини Алли.

Майже стільки ж – 109,5 тис. грн, сплатила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. З доходів у її декларації значиться лише зарплата нардепа та банківські проценти, які вони разом із чоловіком Сергієм отримали за 2022 рік.

Трохи більше ніж 100 тис. грн задекларував і голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Практично всю суму податків було сплачено з доходу отриманого від зарплати нардепа, а також його дружини Людмили.

Хто менше?

Останні 5 рядків нашого рейтингу зайняли ті глави комітетів, які, згідно з нашими підрахунками, сплатили податків у розмірі 100 тис. грн і менше.

Серед них: голова комітету з питань правової політики Денис Маслов (100,7 тис. грн), голова комітету з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич (99,4 тис. грн), голова комітету з питань екологічної безпеки Олег Бондаренко (96 тис. грн), голова комітету з питань цифрової трансформації Михайло Крячко (86,6 тис. грн), а також голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду (86,3 тис. грн).