Третья посевная под обстрелами – сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

Трактор на полевых работах. ФОТО: УНИАН

В Украине стартовала третья посевная кампания после начала войны. Аграрии признаются, что ситуация – сложная: угодья заминированы, фермеры переживают финансовые сложности, а сотрудников и техники не хватает. Несмотря на это в этом году планируются засеять не меньше территорий, чем в прошлом. Но из-за нехватки средств, фермеры вынуждены отказываться от дорогостоящих удобрений и современных технологий, что ожидаемо приведет к уменьшению урожая. Зато за счет разблокировки морского экспорта агробизнес ожидает получить больше валютной выручки. Новини.LIVE разбирались, почему аграрии отказываются от выращивания пшеницы и кукурузы в пользу других культур, а также что будет с ценами на продукты в Украине.

Посевная в разгаре

Несмотря на постоянные обстрелы весення посевная кампания идет полным ходом. Аграрии активно начали сеять во всех регионах, где это позволяют делать погодные условия. Включая Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. "В Украине засеяно уже более 470 тыс. гектар", – рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

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По его словам, украинским фермерам удалось разминировать часть территорий, которые были ранее деоккупированы. Поэтому доступных площадей в этом году стало больше. Но сейчас против фермеров играет еще один фактор – погода.

"Все зависит от погодных условий. В ряде регионов идут сильные дожди, даже подтопления. Поэтому если погода не нормализируется, то удастся засеять примерно столько же площадей, сколько и в прошлом году", – поделился прогнозом Соломчук.

Если сравнивать с довоенным временем, то по оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2023/24 году посевная площадь пшеницы, кукурузы и ячменя сократиться на 32%, 27% и 37% соответственно по сравнению с уровнем 2021/22 года. Согласно недавнему опросу Министерства сельского хозяйства Украины, украинские производители, как ожидается, еще больше сократят посевные площади кукурузы в 2024/25 году, но увеличат площади масличных культур, особенно соевых бобов и рапса. В целом, чистая площадь под всеми шестью культурами снизилась на 19,5% за последние два года.

Урожая будет меньше

Как следствие и урожая будет меньше. Несмотря на то, что посевные площади, по прогнозам экспертов, останутся прежними, а может быть немного подрастут, урожая будет меньше.

Дело в том, что весь прошлый год цены на традиционные украинские культуры держались на достаточно низком уровне. "Если посмотреть экономический анализ по продукции за прошлый год, то и пшеница, и рапс, и кукуруза были убыточными. В южных регионах пшеницу покупали по 3 тыс. грн", – отмечает Соломчук.

По его словам, сложная финансовая ситуация заставляет аграриев по всей стране отказываться от интенсивный технологий выращивания. "Видно, что аграрии стали меньше закупать топлива, химикатов и удобрений из-за того, что все это убыточно сегодня. Многие переходят на традиционные методы, где прогнозируемо будет меньше урожайность, но и меньше себестоимость. Поэтому урожайность на гектар будет меньше для всех культур. Если в целом, то что касается зерновых, масличных и бобовых, то урожайность ожидается на уровне 75-88 млн тонн. В довоенный период цифры были более 100 млн тонн. То есть, ориентировочно на 30% будет меньше. Но, опять-таки все будет зависеть от погоды", – поделился прогнозом Соломчук.

Подтверждает это и директор Северного межрегионального научного центра НААН Украины Алексей Нечипоренко. По его прогнозу, в этом году ожидается сокращение выращивания зерна, рапса и кукурузы. "Производство основной нашей культуры –пшеницы, уменьшится на 1 млн тонн, - до около 20 млн тонн. Но все равно, этого будет абсолютно достаточно для покрытия продовольственной безопасности Украины", – подчеркнул Нечипоренко.

Он также добавил, что погодный фактор может привести к сокращению урожайности и других культур. В частности овощей. "После подрыва Каховской дамбы, выращивание овощных культур сместилось в центр и запад страны. В целом, мы ожидаем уменьшение производства овощей в пределах до 5%. Опять-таки, это очень незначительное падение по сравнению с 22%, которые мы увидели в 2022 году", – рассказал Нечипоренко.

Не хватает людей и техники

Кроме финансовый проблем, аграрии, особенно в деоккупированных районах испытывают серьезный дефицит техники и кадров. Большое количество техники пострадало от обстрелов. При этом, как рассказывает заместитель руководителя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, из-за проблем с блокированием границ польскими фермерами ждать деталей приходиться очень долго. "Когда аграрии бронировали запчасти, они рассчитывали получить их через месяц, а сейчас приходиться ждать до полугода", – отмечает Марчук.

Не менее важной проблемой он также называет дефицит кадров из-за активной мобилизации в ВСУ людей из сельской местности. "Это очень острая проблема. И хотя сегодня предусмотрены механизмы бронирования, но вся процедура очень бюрократизирована. Поэтому мы призываем как можно скорее перейти к так называемому "электронному бронированию", – говорит нам Марчук.

Еще один вызов – это разминирование полей, на которое у многих аграриев нет средств. "Разминирование – очень дорогое. Если нанимать специализированные компании, то разминирование 1 га земли может обходиться в 1 тыс. долл. Тогда как средняя рентабельность по Украине с 1 га земли составила по итогам года 50-60 долл. У аграриев, которые находятся на ранее оккупированных территориях просто нет на это денег. У них ничего не осталось. Многие вынуждены начинать бизнес с нуля. Поэтому, как правило, они делали это сами. Проходили обучение в центрах ДСНС, или привлекали специалистов в ВСУ и вместе со своими сотрудниками просто ездили по полям, собирали мины и грузили их на грузовики", – рассказывает Соломчук.

В других регионах, ситуация немного лучше. Но и там наблюдаются изменения в структуре посевов. Многие мелкие фермеры все чаще отказываются от выращивания пшеницы и кукурузы и уходят в нишевые культуры или в овощи. "Ведь если у тебя 50-100 гектар, то вырастить там кукурузу будет сегодня себе в убыток", – сказал Соломчук.

Экспорт почти достиг довоенных показателей

Что касается экспорта зерна, то в этом вопросе, ситуация, наоборот, значительно улучшилась в последнее время. После прекращения действия "зерновой сделки" экспорт резко упал в конце лета и начале осени, поскольку экспортеры начали искать альтернативные маршруты. Однако успехи украинских военных в Черном море помогли восстановить торговлю. К концу осени 2023 года объемы экспорта значительно выросли. А в начале 2024 года почти сравнялись с довоенным уровнем.

Динамика экспорта украинского зерна. Источник: Trade Data Monitor

По словам Марчука, в лучшие годы Украина экспортировала и по 8 млн тонн в месяц. "Но результаты, которые мы показываем сейчас, учитывая все обстоятельства – это очень хорошие показатели", – говорит Марчук.

Существенные проблемы в части экспорта остаются сегодня лишь у тех, кто традиционно экспортировал товары в страны западной Европы "Сегодня у них заполненные склады, проблемы с логистикой. Фермеры вынуждены идти в банки и дополнительно кредитоваться. Спасает ситуацию государственные программы кредитования. Например, программа "5-7-9". Кроме того, с конца января заработал фонд частичного гарантирования кредитов для фермеров. Она предусматривает получение кредитов как под оборотные средства, так и под инвестиционные, покупки земли", – отметил Соломчук.

Что будет с ценами

Что касается цен на внутреннем рынке, то по словам экспертов, все будет зависеть от общеэкономических показателей. "Украинский урожай никогда не влиял на цену на внутреннем рынке. Так как большая его часть идет на экспорт. На цены будет влиять курс доллара, инфляция, цены на логистику, включая топливо, рост минимальной зарплаты и прочие факторы, вроде задержек на границах", – сказал Марчук.

Тем временем, как уверяет Нечипоренко, со стороны аграриев повышения цен не ожидается. "Больше всего на цены внутри Украины может повлиять стоимость энергоресурсов", – отметил Нечипоренко.