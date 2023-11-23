Треть украинок за границей начала зарабатывать больше, чем в прошлом году — исследование

Женщины с украинскими флагами и символикой. Иллюстративное фото: Pexels

У 31% находящихся за рубежом украинских женщин доходы за последний год увеличились. Еще 73% украинок не потеряли в доходах.

Об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко во время презентации исследования "Предпосылки возвращения в Украину для участия в восстановлении украинских женщин, которые нашли временное убежище за рубежом".

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"Подавляющее большинство женщин — 73%, находящихся за границей, не потеряли в доходах за последний год. 31% сообщили об увеличении доходов. У 42% опрошенных доходы не изменились, у 23% — доходы уменьшились", — сказала Харченко.

Она уточнила, что опрошенные украинки считают свои возможности в стране пребывания лучшими, чем в Украине.

В частности, 48% респонденток считают, что могут получить качественную и доступную медицинскую помощь во время беременности и родов за границей, и только 22% — в Украине.

52% украинок считают, что найти хороший детский сад рядом с домом в стране пребывания легче, чем в Украине, наоборот думают только 19% женщин.

10% опрошенных считают, что в Украине можно получить льготный кредит на покупку жилья, в то время как в стране пребывания за рубежом — это 55%.

Опрос был проведен компанией Periscope Research в сотрудничестве с польским образовательным кластером "Мрий.Дий" по заказу Украинского Женского Конгресса при поддержке проекта U-LEAD с Европой.

Опрос проводился в период с 1 по 12 ноября 2023 года. Для исследования было опрошено 800 женщин-украинок из 18 стран их пребывания.

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