Третина українок за кордоном почали заробляти більше, ніж торік — дослідження

Жінки з українськими прапорами та символікою. Ілюстративне фото: Pexels

У 31% українських жінок, які перебувають за кордоном, доходи за останній рік збільшились. Ще 73% українок не втратили у доходах.

Про це повідомила виконавча директорка Київського міжнародного інституту соціології Наталія Харченко під час презентації дослідження "Передумови повернення в Україну для участі у відбудові українських жінок, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном".

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"Переважна більшість жінок — 73%, які перебувають за кордоном, не втратили в доходах за останній рік. 31% повідомили про збільшення доходів. У 42% опитаних доходи не змінились, у 23% — доходи зменшились", — сказала Харченко.

Вона уточнила, що опитані українки вважають свої можливості в країні перебування кращими, аніж в Україні.

Зокрема, 48% респонденток вважають, що можливості отримати якісну і доступну медичну допомогу під час вагітності та пологів краще за кордоном, і лише 22% — в Україні.

52% українок вважають, що знайти гарний дитячий садок поряд з домом у країні перебування легше ніж в Україні, навпаки думає лише 19% жінок.

10% опитаних вважають, що в Україні можна отримати пільговий кредит на купівлю житла, натомість у країні перебування за кордоном — це 55%.

Опитування було проведено компанією Periscope Research у співпраці з польським освітнім кластером "Мрій.Дій" на замовлення Українського Жіночого Конгресу за підтримки проєкту U-LEAD з Європою.

Опитування проводили у період з 1 по 12 листопада 2023 року. Для дослідження було опитано 800 жінок-українок з 18 країн їх перебування.

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