Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Третина українок за кордоном почали заробляти більше, ніж торік — дослідження arrow

Третина українок за кордоном почали заробляти більше, ніж торік — дослідження

23 листопада 2023 20:09
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Третина українок за кордоном почали заробляти більше, ніж торік — дослідження
Жінки з українськими прапорами та символікою. Ілюстративне фото: Pexels
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

У 31% українських жінок, які перебувають за кордоном, доходи за останній рік збільшились. Ще 73% українок не втратили у доходах.

Про це повідомила виконавча директорка Київського міжнародного інституту соціології Наталія Харченко під час презентації дослідження "Передумови повернення в Україну для участі у відбудові українських жінок, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном".

Читайте також:

Які результати опитування українок, які перебувають за кордоном

"Переважна більшість жінок — 73%, які перебувають за кордоном, не втратили в доходах за останній рік. 31% повідомили про збільшення доходів. У 42% опитаних доходи не змінились, у 23% — доходи зменшились", — сказала Харченко.

Вона уточнила, що опитані українки вважають свої можливості в країні перебування кращими, аніж в Україні.

Зокрема, 48% респонденток вважають, що можливості отримати якісну і доступну медичну допомогу під час вагітності та пологів краще за кордоном, і лише 22% — в Україні.

52% українок вважають, що знайти гарний дитячий садок поряд з домом у країні перебування легше ніж в Україні, навпаки думає лише 19% жінок.

10% опитаних вважають, що в Україні можна отримати пільговий кредит на купівлю житла, натомість у країні перебування за кордоном — це 55%.

Опитування було проведено компанією Periscope Research у співпраці з польським освітнім кластером "Мрій.Дій" на замовлення Українського Жіночого Конгресу за підтримки проєкту U-LEAD з Європою.

Опитування проводили у період з 1 по 12 листопада 2023 року. Для дослідження було опитано 800 жінок-українок з 18 країн їх перебування.

Раніше ми писали, хто з жінок не може виїхати з України під час війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі