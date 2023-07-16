"Это дорого обойдется России": Белый дом о "зерновом соглашении"

Порты с зерном. Фото: google

Срок "зернового соглашения" истекает уже 17 июля, однако Россия пока не изъявляет желания продлить его действие. Отказ от сделки будет дорого стоить РФ.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

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Салливан рассказал, что в последние месяцы российский диктатор Владимир Путин неоднократно менял мнение относительно "зернового соглашения". Однако, если он откажется, это дорого обойдется РФ.

"Если РФ выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических расходов", — подчеркнул он.

Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, а США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Напомним, 16 июля из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Пока "зерновая инициатива" под угрозой остановки.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения". Соглашение разрешает экспорт украинского зерна по Черному морю, а его срок действия истекает на следующей неделе.