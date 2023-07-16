"Це дорого обійдеться Росії": Білий дім про "зернову угоду"

Порти із зерном. Фото: google

Термін "зернової угоди" спливає вже 17 липня, проте Росія поки не виявляє бажання продовжити її дію. Відмова від угоди дорого коштуватиме РФ.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS.

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Салліван розповів, що протягом останніх місяців російський диктатор Володимир Путін неодноразово змінював думку щодо "зернової угоди". Проте, якщо він відмовиться, це дорого коштуватиме РФ.

"Якщо РФ вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат", — підкреслив він.

Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, а США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.

Нагадаємо, 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Наразі "зернова ініціатива" під загрозою зупинення.

Додамо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна Чорним морем, а її термін дії закінчується наступного тижня.