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Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку на фоне "пике" рубля

15 августа 2023 12:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Центробанк России повысил учетную ставку на фоне падения рубля
ЦБ России. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 3,5%, до 12%. До этого доллар США на Московской бирже резко подорожал, пробив "психологическую отметку".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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К такому шагу Центробанк РФ прибегает второй раз — во время планового заседания в июле ставку повысили на один процент, до 8,5% годовых. Примечательно, что до этого ее не меняли с сентября прошлого года.

Известно, что плановое собрание по ставкам в России не собирались проводить до 15 сентября.

По информации газеты Financial Times, ЦБ России собрал экстренное заседание, где главным вопросом стала необходимость повышения процентной ставки после резкого падения курса рубля по отношению к доллару. Такое "крутое пике" нацвалюты стало эхом экономических последствий от вооруженного вторжения в Украину.

14 августа доллар на Мосбирже подорожал до 100 рублей впервые за около полутора лет, с марта 2022-го. По данным Bloomberg, только с начала года российская валюта просела примерно на 25% по отношению к доллару, что поставило его в ряд с тройкой наихудших рынков, рядом с турецкой лирой и аргентинским песо.

Рубль упал почти вдвое по сравнению с пиковым значением в июне 2022 года, ведь война в Украине, развязанная РФ, продолжается, а западные санкции продолжают сокращать ее доходы от экспорта, отметило агентство.

 

рубль
Источник: Bloomberg

Что еще стоит знать

Напомним, военная экономика РФ выросла на 4,6% и может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году. Однако намерения Кремля увеличить количество военнослужащих в армии могут поставить под вопрос эту цель.

Также мы писали, что пропагандист Соловьев возмутился ростом курса валют в России. По его мнению, у РФ нет никаких предпосылок для наступления инфляции.

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