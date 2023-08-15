Центробанк Росії підвищив облікову ставку на тлі падіння рубля

ЦБ Росії. Фото: google.com

У вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії підвищив ключову відсоткову ставку на 3,5%, до 12%. До цього долар США на Московській біржі різко подорожчав, пробивши "психологічну позначку".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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До такого кроку Центробанк РФ вдається вдруге — під час планового засідання у липні ставку підвищили на один відсоток, до 8,5% річних. Примітно те, що до цього її не змінювали з вересня минулого року.

Відомо, що планові збори за ставками в Росії не збирались проводити до 15 вересня.

За інформацією газети Financial Times, ЦБ Росія зібрав екстрене засідання, де головним питанням стала необхідність підвищення відсоткової ставки після різкого падіння курсу рубля до долара. Таке "круте піке" нацвалюти стало відлунням економічних наслідків від озброєного вторгнення в Україну.

14 серпня долар на Мосбіржі подорожчав до 100 рублів вперше за близько півтора року, з березня 2022-го. За даним Bloomberg, лише з початку року російська валюта просіла приблизно на 25% щодо долара, що поставило його в ряд з трійкою найгірших ринків, що розвиваються, поруч з турецькою лірою й аргентинським песо.

Рубль впав майже вдвічі порівняно з піковим значенням у червні 2022 року, адже війна в Україні, розв'язана РФ, триває, а західні санкції продовжують скорочувати її доходи від експорту, зауважила агенція.

Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, військова економіка РФ зросла на 4,6% й може повернутися до свого довоєнного рівня вже наступного року. Однак наміри Кремля збільшити кількість військовослужбовців в армії може поставити під питання цю мету.

Також ми писали, що пропагандист Соловйов обурився зростанням курсу валют у Росії. На його думку, в РФ немає жодних передумов для настання інфляції.